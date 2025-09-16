ETV Bharat / state

हल्द्वानी में कॉमन सर्विस सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, फर्जी कागजात बनाने के आरोप, 8 सीएससी किए सील

कॉमन सर्विस सेंटरों में अनियमितता की मिल रही थी शिकायतें: हल्द्वानी एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटरों पर सेवा की गुणवत्ता और डॉक्यूमेंट बनाने की अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. जहां पाया गया कि सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध दस्तावेज बनाने का काम चल रहा था. जिसके बाद बनभूलपुरा थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई. फिर अलग-अलग क्षेत्र में छापेमारी और सघन चेकिंग अभियान चलाई गई.

हल्द्वानी: बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में संचालित सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की है. जहां पुलिस ने अनियमितता पाए जाने पर 8 सीएससी (CSC) को सील किया है. बताया जा रहा है कि इन सेंटरों को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है. इसके साथ ही अन्य अनियमितताएं भी बरती जा रही थी. अवैध तरीके से दस्तावेज बनाने के भी आरोप हैं. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने 19 कॉमन सर्विस सेंटरों की जांच: वहीं, छापेमारी के दौरान 19 कॉमन सर्विस सेंटरों की जांच की गई. जहां पाया गया कि उनके पास सीएससी सेंटर चलाने की अनुमति नहीं है. जबकि, कुछ केंद्र में अवैध गतिविधियां पाई गई. जहां अवैध रूप से सरकारी दस्तावेज बनाए जा रहे थे. इसके अलावा इन सेंटरों की ओर से रजिस्टर मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था. वहीं, रेट लिस्ट नहीं लगाया गया था.

8 कॉमन सर्विस सेंटर को किया गया बंद: इन सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध नहीं थे. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 कॉमन सर्विस सेंटर को बंद कर दिया. पुलिस का कहना है कि सीएससी अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सभी सीएससी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार ही अपने सेंटर का संचालन करें. किसी तरह का फर्जी कागजात न बनाएं.

कॉमन सर्विस सेंटर पर काम (फोटो सोर्स- Police)

बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध दस्तावेज बनाने के मामले आ चुके सामने: बता दें कि पहले भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में कई कॉमन सर्विस सेंटरों पर अवैध दस्तावेज बनाने के मामले सामने आ चुके हैं. इस पर पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है. वहीं, अब पुलिस में एक बार फिर से अभियान चलाकर कॉमन सर्विस सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

"कॉमन सर्विस सेंटरों से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जिसकी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है. जिसमें मजिस्ट्रेट को भी शामिल किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."- प्रकाश चंद्र, एसपी सिटी, हल्द्वानी

