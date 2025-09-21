नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत छह के खिलाफ पुलिस में शिकायत, 6 अक्टूबर को होना है दीक्षांत समारोह
एनपीयू के कुलपति समेत विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है. खबर में जानिए पूरा मामला.
Published : September 21, 2025 at 2:59 PM IST
पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आगामी 6 अक्टूबर को है. दीक्षांत समारोह से पहले गोल्ड मेडल की लिस्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है. इसे लेकर कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई अधिकारियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है. शिकायत ऑनलाइन की गई है. छात्रों ने कुलपति समेत छह अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाले छात्र राहुल कुमार दुबे का कहना है कि 10 सितंबर को राज्यपाल सह कुलाधिपति से मिलकर विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायत की थी. इसी के प्रतिशोध में उनके शैक्षणिक रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल से वंचित किया गया है.
राहुल दुबे ने बताया कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजीत सेठ, रजिस्ट्रार एसके मिश्रा, दिन स्टूडेंट वेलफेयर एसके पांडेय, पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दिलीप कुमार, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता विनीत दीक्षित के नाम शामिल है. राहुल दुबे ने बताया कि इस मामले में आंदोलन जारी है और ऑनलाइन शिकायत की गई है.
उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. राहुल कुमार दुबे ने बताया कि यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, यह छात्र अधिकारों की हत्या है. उन्होंने ऑनलाइन शिकायत की है. अब कानून अपना काम करेगा.
