ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत छह के खिलाफ पुलिस में शिकायत, 6 अक्टूबर को होना है दीक्षांत समारोह

एनपीयू के कुलपति समेत विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है. खबर में जानिए पूरा मामला.

Nilambar Pitambar University
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आगामी 6 अक्टूबर को है. दीक्षांत समारोह से पहले गोल्ड मेडल की लिस्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है. इसे लेकर कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई अधिकारियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है. शिकायत ऑनलाइन की गई है. छात्रों ने कुलपति समेत छह अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाले छात्र राहुल कुमार दुबे का कहना है कि 10 सितंबर को राज्यपाल सह कुलाधिपति से मिलकर विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायत की थी. इसी के प्रतिशोध में उनके शैक्षणिक रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल से वंचित किया गया है.

राहुल दुबे ने बताया कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजीत सेठ, रजिस्ट्रार एसके मिश्रा, दिन स्टूडेंट वेलफेयर एसके पांडेय, पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दिलीप कुमार, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता विनीत दीक्षित के नाम शामिल है. राहुल दुबे ने बताया कि इस मामले में आंदोलन जारी है और ऑनलाइन शिकायत की गई है.

उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. राहुल कुमार दुबे ने बताया कि यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, यह छात्र अधिकारों की हत्या है. उन्होंने ऑनलाइन शिकायत की है. अब कानून अपना काम करेगा.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NILAMBAR PITAMBAR UNIVERSITY PALAMUPOLICE COMPLAINT AGAINST NPU VCNPU CONVOCATION CEREMONYनीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटीNILAMBAR PITAMBAR UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.