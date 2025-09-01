बाराबंकी : एलएलबी की मान्यता को श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई. आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा. लाठीचार्ज में 19 कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

देवां-चिनहट रोड पर स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र मान्यता मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एलएलबी की मान्यता 2021 में मान्यता खत्म हो गई. बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश लेना जारी रखा.

नारेबाजी करते हुए कैंपस में घुसे : गेट के बाहर जमकर हंगामा व नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारी कॉलेज में दाखिल हो गए. प्रदर्शन उग्र होते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने बाहर भगाया. इसी बीच कुछ लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया. जिससे भीड़ तितर बितर हो गई.

लोग फैला रहे भ्रम : मामले में कुलसचिव प्रोफेसर नीरजा जिंदल ने कहा कि परिसर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय लोगों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई. दोनों पक्षों में झड़प और मारपीट हुई. इससे विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है. कुछ लोग विद्यार्थियों में यह भ्रम फैला रहे हैं कि एलएलबी के कोर्स को बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिली है, जो गलत है.

रिनिवल के लिए अप्लाई किया गया : प्रोफेसर नीरजा जिंदल ने कहा कि सत्र 2022-23 के अनुमोदन का दस्तावेज बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड है. विश्विद्यालय ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को 2027 तक का अनुमोदन/ संबद्धता शुल्क अदा कर रखा है और रिनिवल के लिए अप्लाई कर रखा है.

एडिशनल एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है. कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था. उसी दौरान कॉलेज के कुछ गार्ड और कुछ अन्य लोग आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों से मारपीट की. मौके पर पुलिस मौजूद थी. पुलिस ने बीच बचाव किया. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

