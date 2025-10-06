ETV Bharat / state

ड्रोन वाली पुलिस ने जुआरियों को दबोचा,एलिफेंट जोन में बनाया था अड्डा, नकदी समेत वाहन जब्त

धमतरी : पुलिस दिन-ब-दिन अब हाईटेक होती जा रही है.इसी कड़ी में पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए तकनीक का सहारा लिया है. धमतरी पुलिस ने पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करके जुआरियों को दबोचा है.पुलिस के तकनीक का इस्तेमाल करके जुआरियों को पकड़ने के बाद गलत का करने वालों में हड़कंप मच गया है.

कहां दबोचे गए जुआरी : पुलिस ने ड्रोन की मदद से बेन्द्रानवागांव के जंगल में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के पहुंचते ही कुछ जुआरी मौके से भाग गए.वहीं पुलिस ने मौके से 40 हजार 200 रुपए नकदी, 8 नग मोबाइल और 4 वाहन जब्त किए. कुल मिलाकर जुआरियों से 2 लाख 60 हजार रूपये से अधिक का माल जब्त किया गया है.सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट की तहत कार्रवाई की गई है.आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने जुआरियों तक पहुंचने के लिए ड्रोन की मदद ली.

ड्रोन वाली पुलिस ने जुआरियों को दबोचा



हाथी विचरण क्षेत्र में था अड्डा : पुलिस के मुताबिक थाना रूद्री को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बेन्द्रानवागांव के जंगल में कुछ व्यक्ति आपस में ताश पत्तों से जुआ खेल रहे हैं. हाथी विचरण क्षेत्र होने के कारण जुआरियों को ये भ्रम था कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाएगी. इसलिए वे जंगल के भीतर जुआ खेल रहे थे. सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.