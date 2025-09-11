ETV Bharat / state

संगीन के साये में होगा मंडल डैम परियोजना का निर्माण कार्य, जल्द बनेगा पुलिस कैंप!

मंडल डैम परियोजना जल्द शुरू होगी. इसके निर्बाध निर्माण कार्य के लिए डैम के पास ही पुलिस कैंप की स्थापना होगी.

police camp will be set up for construction work of Mandal Dam of Jharkhand
मंडल डैम की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 11:24 PM IST

2 Min Read
पलामूः देश भर में चर्चित मंडल डैम के निर्माण कार्य के लिए पुलिस कैंप बनाया जाएगा. यह पुलिस कैंप निर्माण स्थल के बगल में होगा. मंडल डैम उत्तर कोयल नहर परियोजना का हिस्सा है. 1997-98 में मंडल डैम परियोजना के कार्य स्थल पर नक्सलियों का हमला हुआ था. इस हमले के बाद निर्माण कार्य ढाई दशक से बंद है.

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी थी. इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूर किया था. यह परियोजना झारखंड के लातेहार और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके में मौजूद है. निर्माण कार्य के लिए पुलिस कैंप की मांग की जा रही थी जिसकी मंजूरी मिल गई है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने पुलिस कैंप निर्माण को लेकर पुष्टि की है.

police camp will be set up for construction work of Mandal Dam in Palamu
मंडल डैम (ETV Bharat)

दरअसल, मंडल डैम परियोजना की शुरुआत अविभाजित बिहार में 1972 में हुई थी. 1972 में परियोजना की लागत 30 करोड़ रुपए रखी गई थी. 90 के दशक तक परियोजना में 769 करोड़ रुपए हुआ था. 2019 में केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 2391 करोड़ रुपए जारी किया गया था.

साल 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी थी. इस परियोजना के पूरा होने से बिहार के गया औरंगाबाद में 2 लाख 29 हजार 793 एकड़ जबकि झारखंड के पलामू के इलाके में 49 हजार एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. मंडल डैम परियोजना नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बूढ़ापहाड़ से सटा हुआ है.

