बस्ती : हर्रैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास ढाबे की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने मंगलवार को मौके पर छापा मारकर तीन युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ग्राहकों से 200 से लेकर 2000 तक चार्ज करते थे. आरोपी ढाबे की आड़ में देह व्यापार से मोटी कमाई कर रहे थे. जिस मकान में ढाबा चल रहा था, उसके कमरों की बाकायदा नंबरिंग की गई थी. जब पुलिस ने कमरा नंबर एक से मिथुन नाम के एक व्यक्ति को एक युवती के साथ पकड़ा है, वहीं कमरा नंबर दो में मुकेश नाम के युवक को आपत्तिजनक स्थिति में युवती के साथ गिरफ्तार किया है.





पुलिस के मुताबिक, ग्राहकों के आने पर उसको कमरा नंबर 1, 2, 3 अलॉट किया जाता था. जहां पर कमरे में पहले से लड़कियां मौजूद रहती थीं. पुलिस ने छापेमारी के दौरान ढाबे के संचालक राहुल यादव को गिरफ्तार किया है. कमरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने मिथुन और मुकेश नाम के दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है. युवकों के साथ कमरे में दो लड़कियां भी मौजूद थीं. पुलिस ने कमरे से कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं.





सीओ संजय सिंह ने बताया कि काफी समय से ढाबे की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी. छापेमारी के दौरान तीन युवक और दो युवतियों को पकड़ा गया है. इनके खिलाफ धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ढाबों को चैक किया जा रहा है.



