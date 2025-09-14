ETV Bharat / state

बैटरी और ई-रिक्शा चोर गिरोह का खुलासा, पांच गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में सक्रिय एक बड़े चोर गिरोह के पांच सदस्यों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार चोर रांची के अलग-अलग स्थानों से ई-रिक्शा (टूकटूक) की चोरी किया करते थे उसके बाद उसके बैटरी को बेचकर पैसे कमाते थे.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में रांची के लोवर बाजार थाना क्षेत्र से कई टूकटूक और बैटरी चोरी की वारदात सामने आई थी. बैटरी चोरी की घटित घटना के उद्भेदन और अपराधकर्मियों गिरफ्तारी के लिए डीआईजी सह एसएसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी और थाना प्रभारी लोअर बाजार थाना रांची के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टूकटूक चोर इस्तियाक अंसारी को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ के क्रम में बताया कि वह और इसका दोस्त चांद कुरैशी उर्फ चांद, मो. अहमद अंसारी उर्फ चांद, तालिब आलम उर्फ छोटु, मो. कैफ उर्फ पनसौखी मिलकर लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों से ई-रिक्शा की चोरी करते थे.

गाड़ी की चोरी के बाद उसे सुनसान जगह ले जाकर गाड़ी की इलेक्ट्रिक बैटरी निकालकर गाड़ी को लावारिस छोड़ देते थे. इसके बाद उस बैटरी को डीपाटोली स्थित धनप्रकाश साह की कबाड़ी दुकान पर बेच देते थे. इस्तियाक अंसारी के पहचान पर सभी अन्य चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उन सभी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर विभिन्न स्थानों से ई-रिक्शा की बरामदगी की गयी है.