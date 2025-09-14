बैटरी और ई-रिक्शा चोर गिरोह का खुलासा, पांच गिरफ्तार
रांची पुलिस ने ई-रिक्शा चोर गिरोह का खुलासा किया है.
Published : September 14, 2025 at 8:03 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में सक्रिय एक बड़े चोर गिरोह के पांच सदस्यों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार चोर रांची के अलग-अलग स्थानों से ई-रिक्शा (टूकटूक) की चोरी किया करते थे उसके बाद उसके बैटरी को बेचकर पैसे कमाते थे.
क्या है पूरा मामला
रांची के सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में रांची के लोवर बाजार थाना क्षेत्र से कई टूकटूक और बैटरी चोरी की वारदात सामने आई थी. बैटरी चोरी की घटित घटना के उद्भेदन और अपराधकर्मियों गिरफ्तारी के लिए डीआईजी सह एसएसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी और थाना प्रभारी लोअर बाजार थाना रांची के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टूकटूक चोर इस्तियाक अंसारी को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ के क्रम में बताया कि वह और इसका दोस्त चांद कुरैशी उर्फ चांद, मो. अहमद अंसारी उर्फ चांद, तालिब आलम उर्फ छोटु, मो. कैफ उर्फ पनसौखी मिलकर लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों से ई-रिक्शा की चोरी करते थे.
गाड़ी की चोरी के बाद उसे सुनसान जगह ले जाकर गाड़ी की इलेक्ट्रिक बैटरी निकालकर गाड़ी को लावारिस छोड़ देते थे. इसके बाद उस बैटरी को डीपाटोली स्थित धनप्रकाश साह की कबाड़ी दुकान पर बेच देते थे. इस्तियाक अंसारी के पहचान पर सभी अन्य चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उन सभी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर विभिन्न स्थानों से ई-रिक्शा की बरामदगी की गयी है.
क्या क्या हुआ बरामद
- लोअर बाजार थाना कांड सं0-179/25 में चोरी गया टूकटूक रजि० नं०-JH01FF5398.
- लोअर बाजार थाना कांड सं0-154/25 में चोरी गया टूकटूक रजि० नं०-JH01DU-9767.
- लोअर बाजार थाना कांड सं0-189/25 में चोरी गया टूकटूक रजि० नं०-JH01FY-0753.
- घटना में शािमिल ऑटो रजि० नं०-JH01GC-6665.
- मो. अहमद अंसारी उर्फ चांद, पिता- मो. रसिद खान, पता- कुटे, थाना- सिकिदरी, जिला रांची के पास से एक मोबाइल फोन.
- चांद कुरैशी उर्फ चंदू, पिता- शादिक कुरैशी, पता- नेवरी विकास महुआ टोली, बीआईटी ओपी, जिला- रांची के पास से मोबाइल फोन.
