ETV Bharat / state

लखनऊ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, घर में तमंचे बना रहा आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: काकोरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने कई तैयार और अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने का सारा सामान बरामद किया है.



ऐसे हुआ अवैध फैक्ट्री का खुलासाः डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को एलआईयू से सूचना मिली थी कि नई बस्ती गांव के रहने वाले दिलीप उर्फ संतूलाल अपने घर के पास एक खंडहर में अवैध हथियार बना रहा है. इस सूचना पर काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि दिलीप अपने साथी के साथ हथियार बनाने में लगा हुआ था. पुलिस को देखते ही उसका साथी मिंटू मौके से फरार हो गया, लेकिन दिलीप को पकड़ लिया गया.



भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामदः पुलिस ने दिलीप के पास से तीन तमंचे, जिनमें दो .315 बोर और एक 12 बोर का था, और पांच खोखे बरामद किए. इसके अलावा हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं. जिनमें भट्टी, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, आरी, हथौड़ा, और लोहे-स्टील के टुकड़े शामिल हैं. दिलीप की जेब से 920 रुपये भी मिले हैं.



पूछताछ में सामने आए कई राजः पूछताछ में दिलीप ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार बनाता था. उसने पुलिस को कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जो इस गिरोह में शामिल हैं. उसने यह भी कबूला कि उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और उसकी पत्नी ने उस पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि बरामद सामान से यह साफ है कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे. गिरफ्तार आरोपी दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी मिंटू की तलाश जारी है.

