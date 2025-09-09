ETV Bharat / state

पढ़ाई के लिए नहीं थे पैसे तो एसपी से मांगी मदद, पलामू पुलिस ने उठाया पढ़ाई का खर्च!

पलामूः जिला पुलिस और पलामू एसपी रीष्मा रमेशन का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है. पलामू पुलिस ने एक बार फिर से एसपी की पहल पर एक गरीब लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाया है.

दरअसल, पलामू में सदर थाना क्षेत्र के बहलोलवा की रहने वाली नेहा परवीन ने पलामू एसपी से पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी. पलामू एसपी ने पूरे मामले में पहल करते हुए लड़की का कॉलेज में नामांकन करवाया है और पढ़ाई के लिए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है.

नेहा परवीन के पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे. जिस कारण वे चल फिर नहीं सकते हैं. नेहा के पिता पान दुकान चलाते थे और परिवार का खर्च उठाते थे. इस हादसे के बाद परिवार की आर्थिक हालत कमजोर हो गई और नेहा आगे की पढ़ाई करना चाहती थी. नेहा ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और आगे की पढ़ाई करना चाहती है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन की पहल पर नेहा परवीन का सदर थाना प्रभारी लालजी ने योधसिंह नामधारी महिला कॉलेज में नामांकन करवाया है. कंप्यूटर में डिप्लोमा एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है. थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि लड़की को पढ़ाई के लिए मदद का आश्वासन दिया गया है और उसका नामांकन करवाया है. लड़की ने एसपी से मदद मांगी थी.