पढ़ाई के लिए नहीं थे पैसे तो एसपी से मांगी मदद, पलामू पुलिस ने उठाया पढ़ाई का खर्च!

पढ़ाई के लिए नहीं थे पैसे तो एसपी से मांगी मदद, पलामू पुलिस ने उठाया पढ़ाई का खर्च!
पलामू पुलिस की पहल से एक लड़की का भविष्य संवर रहा है. पढ़ें, पूरी रिपोर्ट.
Published : September 9, 2025 at 6:08 PM IST
पलामूः जिला पुलिस और पलामू एसपी रीष्मा रमेशन का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है. पलामू पुलिस ने एक बार फिर से एसपी की पहल पर एक गरीब लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाया है.
दरअसल, पलामू में सदर थाना क्षेत्र के बहलोलवा की रहने वाली नेहा परवीन ने पलामू एसपी से पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी. पलामू एसपी ने पूरे मामले में पहल करते हुए लड़की का कॉलेज में नामांकन करवाया है और पढ़ाई के लिए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है.
नेहा परवीन के पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे. जिस कारण वे चल फिर नहीं सकते हैं. नेहा के पिता पान दुकान चलाते थे और परिवार का खर्च उठाते थे. इस हादसे के बाद परिवार की आर्थिक हालत कमजोर हो गई और नेहा आगे की पढ़ाई करना चाहती थी. नेहा ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और आगे की पढ़ाई करना चाहती है.
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन की पहल पर नेहा परवीन का सदर थाना प्रभारी लालजी ने योधसिंह नामधारी महिला कॉलेज में नामांकन करवाया है. कंप्यूटर में डिप्लोमा एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है. थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि लड़की को पढ़ाई के लिए मदद का आश्वासन दिया गया है और उसका नामांकन करवाया है. लड़की ने एसपी से मदद मांगी थी.
बता दें कि पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के मसूरिया के रहने वाली एक लड़की ने एक वर्ष पहले पलामू एसपी से पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन की पहल पर लड़की को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध करवाया गया और उसका हाई स्कूल में नामांकन करवाया गया था. इसके बाद चक हाई स्कूल से उस लड़की ने अच्छे अंक के साथ 12वीं पास की.
इसे भी पढ़ें- डायन के नाम पर प्रताड़ित हो रही थी महिला, पुलिस की पहल के बाद गांव में रहने का मिला अधिकार
इसे भी पढ़ें- अब एक क्लिक में होटल में ठहरे व्यक्ति का पहुंच जाएगा डिटेल, सिमडेगा पुलिस की पहल
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह पुलिस की पहल: ग्राम रक्षा दल दूर करेगा कई समस्याएं, थानावार युवाओं को मिलेगी नई जवाबदेही - Formation of Village Defense Team