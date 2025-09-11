ETV Bharat / state

अंधविश्वास में अधेड़ की हत्याः FSL की टीम ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्याकांड में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस का दावा है कि मामले का उद्भेदन जल्द ही कर लिया जाएगा.

घटना के बाद हत्यारों के डर से घर छोड़कर भागे मृतक धर्मदेव उरांव के परिजनों को पुलिस की सुरक्षा के बीच वापस उसके घर लाया गया. जिसके बाद मृतक की पत्नी बैरियो देवी के बयान पर कांड संख्या 196/25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में पांच नामजद और 40-45 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

एफएसएल की टीम ने गांव पहुंचकर मृतक के घर पहुंच हत्या से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जांच की. पुलिस की टीम ने मौके से हत्याकांड से जुड़े कई सबूत और दस्तावेज भी इक्ट्ठा किए. इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना से संबंधित जानकारी जुटाई.

चतराः जिले के टंडवा थाना क्षेत्र की डहु पंचायत अंतर्गत खूंटीटोला गांव में बीते मंगलवार की रात्रि ओझा-गुणी के आरोप में अधेड़ की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले की जांच करने गुरुवार को एफएसएल की टीम खूंटीटोला पहुंची. टीम के साथ थाना प्रभारी अनिल उरांव, एसआई अमित कुमार, दिलेश्वर कुमार और सुनील कुमार शामिल रहे.

वहीं मामले को लेकर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि पुलिस की टीम मामले को गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच कर रही है. एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद घर छोड़कर भागे परिजनों को वापस लाया गया है. परिजनों को सुरक्षा मुहैया करायी गई है. उन्होंने कहा कि मामले के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही ग्रामीणों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात्रि ओझा-गुणी के आरोप में धर्मदेव उरांव की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से आधी रात को ही उसके शव को जला दिया था. हत्या से पूर्व हत्यारों ने धर्मदेव की जीभ काट डाली थी. जीभ काटने की यह घटना उसके परिजनों के सामने घटित हुई थी. जिसके बाद हत्यारे वापस लौट गए थे. पुनः दो घंटे बाद सभी आरोपी धर्मदेव के घर पहुंचे और घायल अवस्था में पड़े धर्मदेव को उसके घर से उठाकर गांव के बीचोंबीच स्थित आखरा में ले गए. जहां ग्रामीणों के बीच ही हत्यारों ने लाठी-डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी.

घटना से मृतक धर्मदेव के परिजन इतने भयभीत हो गए कि घर छोड़कर भाग गए थे. परिजनों ने पुलिस तक को घटना की सूचना नहीं दी थी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस देर रात पहुंची थी, लेकिन हत्यारों ने धर्मदेव के शव को जला दिया था. धर्मदेव की हत्या के पीछे अंधविश्वास सबसे बड़ा कारण बना. धर्मदेव पहले ओझा-गुणी का काम करता था, लेकिन पिछले एक वर्ष से वह यह काम छोड़ चुका था. लेकिन पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि धर्मदेव जो बोल देता है वह बात सच हो जाती है.

घटना के दो दिन पूर्व हत्यारों में से एक के घर खान-पान का कार्यक्रम था, जहां धर्मदेव भी पहुंचा था. धर्मदेव ने वहां पहुंचकर शराब की मांग की थी लेकिन उसे शराब नहीं दी गई थी. जिसके बाद वह गुस्से में अपने घर लौट आया था.

इसी बीच जिस व्यक्ति के घर खान-पान का प्रबंध किया गया था उसका बच्चा बीमार हो गया. जिसे लेकर लोगों को यह संदेह हुआ कि शराब न मिलने के गुस्से में धर्मदेव ने जादू-टोना कर दिया, जिससे बच्चा बीमार हो गया है. इस बात से नाराज होकर लोगों ने धर्मदेव की हत्या करने की योजना बनाई और हत्याकांड को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें-

लोहरदगा में अंधविश्वास में अधेड़ की लात-घूसों से पीट- पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

खूंटी में हत्याः अंधविश्वास में बुजुर्ग की पीट पीटकर ली जान!

Witchcraft in Gumla: डायन बिसाही और अंधविश्वास में परिवार पर हमला, महिला की हत्या, 3 जख्मी