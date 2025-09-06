बिहार में पुलिस पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला, लोगों ने हथियार भी छीने

ETV Bharat / state

वैशाली: बिहार में रोज मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र में कुल्फी बेचने वाले के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. यही नहीं पीड़ित को बचाने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने लाठी-डंडे और पत्थर बरसाए. साथ ही पुलिस कर्मियों के हाथियार छीन लिए.

कुल्फी वाले के साथ मारपीट: मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा था. इसी बीच कुछ लोगों ने उससे रुपए की मांग की. जिस पर उसने (कुल्फी वाला) रुपए देने से मना कर दिया. जिससे उक्त लोग आग-बबूला हो गए.

पुलिस पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला: आक्रोषित लोगों ने कुल्फी वाले को पीटना शुरू कर दिया. इसी बीच स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला कर दिया.

आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल: घटना में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस की गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. धीरे-धीरे बवाल इतना बढ़ गया कि मौके पर पहुंचे अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई.