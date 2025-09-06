बिहार में पुलिस पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला, लोगों ने हथियार भी छीने

वैशाली में कुल्फी बेचने वाले के साथ-साथ विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया. 6 पुलिस कर्मी घायल हैं.
Published : September 6, 2025 at 11:35 AM IST
वैशाली: बिहार में रोज मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र में कुल्फी बेचने वाले के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. यही नहीं पीड़ित को बचाने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने लाठी-डंडे और पत्थर बरसाए. साथ ही पुलिस कर्मियों के हाथियार छीन लिए.
कुल्फी वाले के साथ मारपीट: मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा था. इसी बीच कुछ लोगों ने उससे रुपए की मांग की. जिस पर उसने (कुल्फी वाला) रुपए देने से मना कर दिया. जिससे उक्त लोग आग-बबूला हो गए.
पुलिस पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला: आक्रोषित लोगों ने कुल्फी वाले को पीटना शुरू कर दिया. इसी बीच स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडो और पत्थरों से हमला कर दिया.
आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल: घटना में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस की गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. धीरे-धीरे बवाल इतना बढ़ गया कि मौके पर पहुंचे अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई.
पुलिस से छीने हथियार: भागने के दौरान एक पुलिस अधिकारी की पिस्टल और एक जवान की इंसास राइफल गिर गई, जिसे भीड़ ने उठा लिया. हथियार गायब होने पर पुलिस विभाग में कोहराम मच गया. खुद एसपी मौके पर पहुंचे.
मौके पर दूसरे जिले की पुलिस: हालात पर काबू पाने के लिए दर्जनों थानों की पुलिस के साथ-साथ दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगवाया गया. साथ ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि गायब हुए हथियारों को बरामद किया जा सके.
''आइसक्रीम खाने को लेकर विवाद में घटना हुई है. आइसक्रीम का पैसा नहीं देने पर हंगामा शुरू हुआ. सूचना पर पुलिस विवाद सुलझाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया. फिलहाल टीम गांव में कैंप कर रही है, हालात काबू में है.'' - ललित मोहन शर्मा, एसपी
