शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फिर हमला, आखिर बिहार में क्या हो रहा है ये? - GOPALGANJ POLICE ATTACK

गोपालगंज: बिहार में पुलिस टीम पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले महीने भी बिहार के अलग-अलग जिलों में पुलिस टीम पर इस तरह के कई हमले हुए थे. उन हमलों में भी कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे. अब एक फिर बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों ने हमला कर दिया. हमले में दरोगा और चौकीदार घायल हो गए. गोपालगंज में पुलिस पर हमला:दरअसल, गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र अहरौली दुबौली पंचायत के तकिया टोला गांव में शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया. इस हमले में कुचायकोट थानाध्यक्ष समेत एक चौकीदार जख्मी हो गए. जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर के देखरेख में दोनों का इलाज कराया गया. गोपालगंज में पुलिस तैनात (ETV Bharat) शराब की तस्करी: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अहरौली दुबौली पंचायत के तकिया टोला गांव में शराब की तस्करी की जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंच कर छापेमारी कर रही थी. इसी बीच आरोप है कि तकिया गांव के ग्रामीणों द्वारा पुलिस की टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में कुचायकोट थानाध्यक्ष आलोक कुमार और चौकीदार घायल हो गए. पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई: हमले के बीच किसी तरह पुलिस कर्मियों ने भाग कर अपनी जान बचाई. वहीं इस घटना की सूचना पाकर मौके एसपी अवधेश दीक्षित सदर एसडीपीओ प्रांजल सहित विशंभरपुर कुचायकोट गोपालपुर फुलवरिया आदि कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. जहां पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गई. हमले के बाद पुलिस कर रही छापेमारी (ETV Bharat) छह लोग गिरफ्तार: एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस घटना के बाद गांव वाले अपने अपने घर को छोड़ कर ताला बंद कर फरार हो गए है. पुलिस ने मौके से आधा दर्जन महिला और आधा पुरुष को गिरफ्तार किया गया.

