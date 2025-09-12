पुलिस के शिकंजे में नक्सली कमांडर की पत्नी, जिसके पास जमा होता था लेवी का पैसा!
पलामू में पुलिस ने जेजेएमपी कमांडर की पत्नी को गिरफ्तार किया है.
Published : September 12, 2025 at 7:45 PM IST
पलामूः प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन्म मुक्ति परिषद (JJMP) का लेवी का पैसा रखने और मदद करने के आरोप में पुलिस ने अनीता देवी उर्फ सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है.
अनीता देवी जेजेएमपी के कमांडर ध्रुप की पत्नी है. पलामू के पांकी थाना की पुलिस ने होटाई के इलाके में छापेमारी कर सुनीता देवी उर्फ अनीता को गिरफ्तार किया है.
18 जनवरी 2024 को पलामू के पांकी थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के नक्सली सरकारी योजना में लेवी लेने के लिए पहुंचे हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की थी और मौके से चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार एवं लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे.
उस दौरान गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को बताया था कि जेजेएमपी कमांडर ध्रुप के पास लेवी का पैसा जमा होता है. लेवी का पैसा उसकी पत्नी अनीता देवी उर्फ सुनीता के पास भी जमा होता है. उस दौरान हुए मुकदमे का अनुसंधान के क्रम में पुलिस को अनीता देवी के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि हुई थी और कई जानकारी मिली थी. ये भी आरोप है कि अनीता देवी उर्फ सुनीता नक्सलियों का हथियार भी अपने पास रखती है.
इस संबंध में पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी कर अनीता देवी उर्फ सुनीता को गिरफ्तार किया है. अनीता देवी उर्फ सुनीता नक्सली संगठन जेजेएमपी कमांडर ध्रुव की पत्नी है और उसके पास लेवी का पैसा और हथियार भी जमा होता है. दरअसल नक्सली ध्रुव ने कुछ दिनों पहले ही लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.
इसे भी पढे़ं- एक करोड़ के इनामी नक्सली की पत्नी जया को भेजा गया रिम्स, कैंसर से है पीड़ित - Naxalite cancer treatment
इसे भी पढे़ं- आत्मसमर्पण करने के बाद भी जेजेएमपी में सक्रिय था हार्डकोर उग्रवादी, पुलिस ने धर दबोचा
इसे भी पढे़ं- नक्सली संगठन जेजेएमपी के पास कहां से आए AK 56 और AK 47 राइफल, पुलिस रडार पर नक्सलियों का हथियार नेटवर्क