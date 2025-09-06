कमरे में दफन थी पति की लाश, पत्नी कहती रही- मनसा पूजा घूमने गया है मेरा आदमी!

ETV Bharat / state

धनबादः जिला में एक सनसनीखेज मामला सामना आया है. ये मामला टुंडी थाना क्षेत्र का है. जहां रिश्ते को शर्मसार करने के साथ-साथ दरिंदगी की कहानी भी कहती है.

एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, यही नहीं हत्या के बाद पति के शव को घर के एक कमरे में ही दफन कर दिया. शनिवार को मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति में पुलिस ने शव को कमरे की जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक के परिजनों के मुताबिक उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग देवर के साथ चल रहा था. पिछले दो साल से पति-पत्नी के बीच इस बात को लेकर मारपीट और लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था. पति अक्सर रात में शराब पीकर आता था और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती थी.

पिछले 10 दिन से पति लापता था तो पत्नी से पूछने पर वह पति के मनसा पूजा में जाने की बात परिजनों को बताती थी. पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पति की चाची का शुक्रवार को देहांत हो गया. चाची के अंतिम संस्कार में पूरा परिवार शामिल हुआ लेकिन वो नहीं आया.

जिसके बाद परिवार और अन्य लोगों को शंका हुई और पत्नी से पूछताछ शुरू की. लोगों ने जब घर की जांच पड़ताल की तो कमरे के अंदर एक जगह पर जमीन के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था. परिजनों ने उसी मिट्टी के ढेर के नीचे शख्स को दफन करने की आशंका जताई. शुक्रवार को इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर पत्नी को हिरासत में लिया.