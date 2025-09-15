ETV Bharat / state

रामनगर में हत्या के प्रयास में शाहरुख खान गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी

रामनगर: कोतवाली पुलिस ने शातिर किस्म के दो अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक रामनगर के आदेश पर रामनगर के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने भवानीगंज निगम फील्ड से शानू खान (36 वर्ष) पुत्र रईस खान और शाहरूख खान (30 वर्ष) पुत्र रईस अहमद निवासी नई बस्ती गुलरघट्टी, रामनगर को गिरफ्तारकिया.



पुलिस पूछताछ में शानू खान के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया. इसके आधार पर FIR नं0 339/25 के तहत धारा 190/191(2)/191(3)/109/115(2)/352 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में भी बढ़ा दिया गया है.

रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया गूलरघट्टी क्षेत्र में एक व्यक्ति सागर पर शानू खान व शाहरूख खान ने जान से मारने की नीयत से फायर किया. घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया. दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. कोतवाल ने बताया शानू व शाहरूख पहले भी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व अन्य मारपीट संबंधित मुकदमे दर्ज हैं. इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है. दोनों की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं.

कोतवाल ने यह भी बताया कि इन दोनों के खिलाफ शीघ्र ही हिस्ट्रीशीटर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जिससे इन पर सतत निगरानी रखी जा सके. यह कदम क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उठाया गया है. कोतवाल ने कहा रामनगर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.