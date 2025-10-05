ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में नशे के सौदागर गिरफ्तार, ₹75 लाख की स्मैक के साथ पुलिस ने दो को दबोचा

उधम सिंह नगर में पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Smack smuggler arrested
उधम सिंह नगर में नशे के सौदागर गिरफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 5, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से गूलरभोज स्मैक की डिलीवरी करने जा रहे दो तस्करों को दिनेशपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 75 लाख रुपए की 256 ग्राम स्मैक बरामद की है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. जबकि प्रकाश में आए अन्य आरोपी को चिह्नित किया जा रहा है. घटना में प्रयुक्त बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है.

उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम थाना पुलिस ग्राम चरणपुर रोड दिनेशपुर में अवैध शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि दो तस्कर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने आ रहे हैं. सूचना के बाद टीम द्वारा बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया, तभी एक बाइक में सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए. टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार व्यक्ति सकपका गए.

शक होने पर जब दोनों की तलाशी ली तो दोनों से 256 ग्राम स्मैक बरामद हुई. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम इंद्रजीत सिंह निवासी ग्राम बिठौरा मझोला, थाना नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर (उम्र 22 वर्ष) और दिलेर सिंह निवासी ग्राम सलामत बिठौरा मझोला, थाना नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर (उम्र 21 वर्ष) बताया.

आरोपियों ने बताया कि उन्हें स्मैक की सप्लाई गदरपुर के गूलरभोज में करनी थी. वह स्मैक की खेप नानकमत्ता के मझोला निवासी एक व्यक्ति से लेकर आए थे. उन्होंने बताया कि तस्कर ने कहा था कि स्मैक गूलरभोज में एक व्यक्ति को देना है, जो तुम को देखने के बाद कॉल करेगा. बरामद स्मैक की अंतराष्ट्रीय कीमत 75 लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. जबकि संज्ञान में आए तस्कर को चिह्नित कर कार्रवाई में जुट गई है.

चोरी की 8 बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार: गदरपुर थाना पुलिस ने शनिवार देर रात चोरी की एक बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने कई स्थानों से बाइक चोरी करना कबूल किया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की अन्य 7 बाइकें भी बरामद की. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक उर्फ साबी निवासी रमपुरा कुंडेश्वरी थाना काशीपुर बताया. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, गैंगस्टर एक्ट और बीएनएस की धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 5, 2025 at 8:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

स्मैक तस्कर गिरफ्तारउधम सिंह नगर में स्मैक की तस्करीSMACK SMUGGLING IN UDHAMSINGH NAGARDRUG SMUGGLER ARRESTEDSMACK SMUGGLER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.