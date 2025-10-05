ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में नशे के सौदागर गिरफ्तार, ₹75 लाख की स्मैक के साथ पुलिस ने दो को दबोचा

उधम सिंह नगर में नशे के सौदागर गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )

October 5, 2025

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से गूलरभोज स्मैक की डिलीवरी करने जा रहे दो तस्करों को दिनेशपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 75 लाख रुपए की 256 ग्राम स्मैक बरामद की है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. जबकि प्रकाश में आए अन्य आरोपी को चिह्नित किया जा रहा है. घटना में प्रयुक्त बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है. उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम थाना पुलिस ग्राम चरणपुर रोड दिनेशपुर में अवैध शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि दो तस्कर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने आ रहे हैं. सूचना के बाद टीम द्वारा बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया, तभी एक बाइक में सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए. टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार व्यक्ति सकपका गए. शक होने पर जब दोनों की तलाशी ली तो दोनों से 256 ग्राम स्मैक बरामद हुई. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम इंद्रजीत सिंह निवासी ग्राम बिठौरा मझोला, थाना नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर (उम्र 22 वर्ष) और दिलेर सिंह निवासी ग्राम सलामत बिठौरा मझोला, थाना नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर (उम्र 21 वर्ष) बताया.

