पथरी नाबालिग लड़की सामूहिक दुष्कर्म केस, पुलिस ने दो और आरोपियों को पकड़ा

नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को पकड़ा है. दोनों आरोपी नाबालिग है.

कॉन्सेप्ट इमेज
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 2:15 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों गिरफ्तार किया है. जांच में दोनों आरोपी नाबालिग पाए गए. इसके बाद पुलिस ने मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के तहत दोनों आरोपियों को संरक्षण में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दरअसल, बीती 9 अगस्त को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ युवकों ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे छत से धक्का दे दिया था. पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

सुनसान मकान में किया गया था नाबालिग के साथ गैंगरेप: तहरीर में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि गांव का ही अरविंद और दो अन्य युवक उनकी नाबालिग बेटी को एक फैक्ट्री के पास बने सुनसान मकान में ले गए थे. आरोप है कि उसी मकान में आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से पीड़िता को छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

परिजनों ने किया था हंगामा: इस दौरान पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी हंगामा भी किया था. हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

वहीं लक्सर विधायक शहजाद भी पीड़िता के परिजनों से मिले थे. उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया था. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 15 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि दो आरोपी फरार चल रहे थे.
इस मामले को हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने भी काफी गंभीरता से लिया था. उन्होंने फरार दोनों ही आरोपियों को जल्द से जल्द से गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे. इस बीच मंगलवार 12 अगस्त को पुलिस ने फरार दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.

घटना को धार्मिक रंग देने का प्रयास न करें: पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग है. इसलिए उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने लोगों से अपील की है कि इस घटना को धार्मिक रंग देने का प्रयास न करें. हर पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है.

HARIDWAR GIRL GANG RAPEGANG RAPE ACCUSED ARRESTEDनाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्महरिद्वार गैंगरेप केसMINOR GIRL GANG RAPE CASE

