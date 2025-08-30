ETV Bharat / state

कालकाजी मंदिर मर्डर मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोचे, आरोपी आपस में चचेरा भाई - KALKAJI TEMPLE SEWADAR MURDER

दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है.

कालकाजी मंदिर मर्डर मामला
कालकाजी मंदिर मर्डर मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 9:01 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां शुक्रवार देर रात झगड़े के बाद कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है. उन आरोपियों की पहचान मोहन उर्फ भूरा और कुलदीप बिधूड़ी के रूप में हुई है. यह दोनों दिल्ली के चूड़िया मोहल्ला, तुगलकाबाद के रहने वाले हैं. रिश्ते में दोनों चचेरे भाई बताये जा रहे हैं.

साउथ ईस्ट डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि अतुल पांडे नाम के एक आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है. उसे लोगों ने पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. वह मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी है. वहीं हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इन दोनों को साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस ने हिरासत में लिया है. उन्होंने बताया कि जिस अतुल पांडे को पब्लिक ने पकड़ा था, उसकी पिटाई कर दी थी. जिसके कारण उसे एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. बाद में वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

सेवादार की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)

सुरक्षा पर सवाल

बता दें कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में घटित इस घटना के बाद लगातार सुरक्षा पर सवाल उठाये जा रहे है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर लिखा," कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई. कल रात की घटना है. मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ? कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ? दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है. पुलिस बस शरीफ जनता को डराती धमकाती है. चोर गुण्डे गैंसगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते. उन्हें लगता है पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा. हम पुलिस कमिश्नर से समय मांग रहे हैं.

आतिशी ने सीएम रेखा को लिखा पत्र

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की नाकामी पर गहरी चिंता जताई है.उन्होंने लिखा राजधानी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग अपने घर, बाज़ार और धार्मिक स्थलों पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे.उन्होंने सीएम रेखा से आग्रह किया है कि अगर वह जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकतीं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.

आप को बता दें कि कालकाजी मंदिर में बीते वर्ष भी एक बड़ा हादसा हुआ था जहां 26 जनवरी 2024 को कालकाजी मंदिर प्रांगण के अंदर जागरण के लिए बनाए गए विशेष स्टेज पर एक साथ अधिक लोग आ जाने के कारण स्टेज भारभरा कर गिर गया था जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोग घायल हो गए थे.

