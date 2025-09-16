ETV Bharat / state

रांची के तमाड़ में सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार

रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसूडीह गांव में 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी की बेरहमी से की गई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, फरसा, मृतक का मोबाइल और आरोपियों का फोन बरामद किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी हैं मृतक के करीबी

गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान 40 वर्षीय जगदीश स्वांसी के रूप में हुई है. उसके पिता का नाम जीवन स्वांसी है. वह साकिन भुरसूडीह का निवासी है. दूसरे आरोपी हरि मुंडा की उम्र 29 साल है. उसके पिता का नाम गोंदे मुंडा है. वह तमाड़ थाना क्षेत्र के बांकी गांव का निवासी है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है. घटनास्थल से मृतक सुरेश स्वांसी का मोबाइल फोन भी मिल गया है. आरोपी जगदीश स्वांसी का भी फोन मिला है.

जानकारी देते बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश (Etv Bharat)

जल्द होगी फरार आरोपी की गिरफ्तारी- DSP

बुंडू के डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि सुरेश स्वांसी की हत्या पुराने जमीन विवाद को लेकर की गई थी. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.