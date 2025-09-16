ETV Bharat / state

रांची के तमाड़ में सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार

रांची के तमाड़ में मिली लाश मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

MURDER IN RANCHI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसूडीह गांव में 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी की बेरहमी से की गई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, फरसा, मृतक का मोबाइल और आरोपियों का फोन बरामद किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी हैं मृतक के करीबी

गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान 40 वर्षीय जगदीश स्वांसी के रूप में हुई है. उसके पिता का नाम जीवन स्वांसी है. वह साकिन भुरसूडीह का निवासी है. दूसरे आरोपी हरि मुंडा की उम्र 29 साल है. उसके पिता का नाम गोंदे मुंडा है. वह तमाड़ थाना क्षेत्र के बांकी गांव का निवासी है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है. घटनास्थल से मृतक सुरेश स्वांसी का मोबाइल फोन भी मिल गया है. आरोपी जगदीश स्वांसी का भी फोन मिला है.

जानकारी देते बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश (Etv Bharat)

जल्द होगी फरार आरोपी की गिरफ्तारी- DSP

बुंडू के डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि सुरेश स्वांसी की हत्या पुराने जमीन विवाद को लेकर की गई थी. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

कैसे हुआ था वारदात का खुलासा

12 सितंबर की सुबह सुरेश स्वांसी मशरूम बटोरने जंगल गया था. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद अपराधियों ने सुरेश का सिर धड़ से अलग कर करीब एक किलोमीटर दूर झाड़ी में छिपा दिया था. 13 सितंबर को ग्रामीणों ने खून के धब्बों का पीछा करते हुए सुरेश का शव देखा था.

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनी टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार मोदी, थाना प्रभारी तमाड़, उप निरीक्षक निमाई सोरेन, सहायक उपनिरीक्षक अजय प्रताप शामिल थे.

ये भी पढ़ें:

नशेड़ी पुत्र के साथ पिता का झगड़ा, मारपीट ने लिया खूनी रूप!

रामगढ़ में महिला का हत्यारा गिरफ्तार, बात करने से इनकार करने पर प्रेमी ने ली जान!

पत्नी की हत्या कर घर में ही छिपा दी थी लाश, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

For All Latest Updates

TAGGED:

DISCLOSURE OF GRUESOME MURDERCRIMINALS ARRESTED IN RANCHIसुरेश स्वांसी के हत्यारे गिरफ्तारTAMAR MURDER CASEMURDER IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.