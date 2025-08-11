ETV Bharat / state

हिमाचल में कार चालक 3.8 किलो चरस सहित गिरफ्तार, कुल्लू से ला रहा था खेप - CHARAS SMUGGLER ARRESTED

पुलिस ने एक कार चालक को चरस सहित गिरफ्तार किया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

बिलासपुर में चरस के साथ युवक गिरफ्तार
बिलासपुर में चरस के साथ युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 4:47 PM IST

बिलासपुर: नशा तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना घुमारवीं पुलिस ने सोमवार सुबह एक बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल हेड कांस्टेबल आशु वर्मा के नेतृत्व में किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर रोहिन में सुबह करीब 6 बजे नाकाबंदी के दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को रोका गया. कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने चालक के कब्जे से 3 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की है. मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि 'आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है, ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके. नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इस दिशा में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी. पुलिस प्रशासन की आम जनता से अपील है कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. सभी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.'

कुल्लू में हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

वहीं, कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने एक 21 वर्षीय युवक को 30.780 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया और अब आरोपी युवक को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आरोपी युवक उपमंडल बंजार का रहने वाला है. वहीं, पुलिस की टीम आरोपी युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार था और हेरोइन की सप्लाई देने जा रहा था. ऐसे में पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.'

