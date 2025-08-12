रुड़की: हरिद्वार जिले की बुग्गावाला थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया. बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी गांव छोड़कर फरार होने की फिराक में था. आरोपी की उम्र 50 वर्ष बताई गई है. पुलिस अब आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है.

50 वर्षीय अधेड़ ने किया नाबालिग से दुष्कर्म: पुलिस के मुताबिक, बीती 11 अगस्त सोमवार को भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति जो कि हाल निवासी बुग्गावाला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है, ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में बुग्गावाला थाना में तहरीर दी थी. पीड़िता के पिता ने तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग 12 वर्षीय बेटी के साथ 50 वर्षीय लियाकत पुत्र शफक्कत निवासी बन्दरजूड थाना बुग्गावाला ने दुष्कर्म किया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की छानबीन में जुट गई.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई थी कई टीमें: मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल द्वारा आरोपी की गिरफ्तार के लिए टीम का गठन कर निर्देशित किया गया. जिस पर बुग्गावाला पुलिस द्वारा थानास्तर पर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और गठित टीम ने सुराग और सबूतों के आधार पर मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी लियाकत पुत्र शफक्कत निवास बन्दरजूड को ग्राम कुड़का वाला चौक से गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी देहात हरिद्वार ने किया खुलासा: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है. वहीं नाबालिग पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है.

9 अगस्त को पथरी थाना क्षेत्र में भी हुई थी वारदात: गौर है कि हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में बीती 9 अगस्त को भी नाबालिग किशोरी के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुख्य आरोपी का नाम अरविंद है. अन्य दोनों आरोपी नाबालिग हैं. इसलिए पुलिस ने दोनों को संरक्षण में लेकर कानूनी कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें: