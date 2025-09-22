ETV Bharat / state

बूंदी: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमले का आरोपी कोटा से गिरफ्तार, पार्टी की महिला पदाधिकारी का दामाद है

भाजपा नेता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 1:37 PM IST 2 Min Read

बूंदी: शहर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़ा गया आरोपी कोटा की भाजपा की एक महिला प्रदेश मंत्री का दामाद है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. कोतवाली थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि 20 सितंबर की शाम बूंदी के चित्तौड़ रोड पर स्थित एक होटल के सामने पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर कार सवार बदमाश हमला कर भाग गए थे. इस हमले में अग्रवाल घायल हो गए थे. घटना के बाद एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम गठित की. पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कोटा के गिरधरपुरा कुन्हाड़ी इलाके से 35 वर्षीय भूपेंद्र गोस्वामी उर्फ नवल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पुलिस ने उसके किराए के मकान से पकड़ा. पढ़ें: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर जानलेवा हमला, कोटा किया रेफर