बूंदी: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमले का आरोपी कोटा से गिरफ्तार, पार्टी की महिला पदाधिकारी का दामाद है

बूंदी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमले में पार्टी की प्रदेश मंत्री के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Published : September 22, 2025 at 1:37 PM IST

बूंदी: शहर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़ा गया आरोपी कोटा की भाजपा की एक महिला प्रदेश मंत्री का दामाद है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

कोतवाली थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि 20 सितंबर की शाम बूंदी के चित्तौड़ रोड पर स्थित एक होटल के सामने पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर कार सवार बदमाश हमला कर भाग गए थे. इस हमले में अग्रवाल घायल हो गए थे. घटना के बाद एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम गठित की. पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कोटा के गिरधरपुरा कुन्हाड़ी इलाके से 35 वर्षीय भूपेंद्र गोस्वामी उर्फ नवल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पुलिस ने उसके किराए के मकान से पकड़ा.

पढ़ें: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर जानलेवा हमला, कोटा किया रेफर

भाजपा नेत्री का दामाद निकला आरोपी: जांच में सामने आया कि गिरफ्तार भूपेंद्र गोस्वामी कोटा की भाजपा की जानी-मानी नेत्री एवं प्रदेश मंत्री का दामाद है. इस रिश्तेदारी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. आरोपी फिलहाल एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है. थानाधिकारी ने बताया कि भूपेंद्र मेप्पल पार्क कॉलोनी, बालिता रोड, गिरधरपुरा कुन्हाड़ी (कोटा शहर) का निवासी है. पुलिस ने अन्य फरार हमलावरों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं.

पूर्व विधायक विवाद फिर सुर्खियों में: हमले के आरोपी की गिरफ्तारी ने एक पुराने विवाद को फिर से ताजा कर दिया है. कुछ समय पहले पूर्व विधायक अशोक डोगरा के आवास पर हुआ विवाद चर्चा में रहा था. उस मामले में पूर्व विधायक की बहू और समधन आमने-सामने आ गई थीं. दोनों पक्षों ने अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाए थे. अब सुरेश अग्रवाल पर हमले में आरोपी के सामने आने के बाद यह विवाद फिर चर्चा में है.

