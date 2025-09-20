फिरोजाबाद पुलिस का खुलासा; बेटे ने पीट-पीटकर की थी पिता की हत्या, शव का कर दिया था अंतिम संस्कार
प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 9:58 PM IST
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के यशोदा नगर में बीते माह एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में पुत्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि, विवाद के बाद बेटे ने पिता के सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया था.
इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार के अनुसार, यशोदा नगर निवासी संजय यादव और उसके बेटे गौरव के बीच आये दिन मारपीट होती रहती थी. कुछ दिन पहले विवाद के दौरान गौरव ने पिता के सिर पर डंडा मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. परिजन शव को पैत्रिक गांव नानेमऊ थाना नसीरपुर ले गए और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया. मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था.
वीडियो सामने आने के बाद मृतक के पिता रमाशंकर यादव ने अपने पौत्र गौरव और मृतक की पत्नी के विरुद्ध एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी. मामले की जांच में जुटी थाना पुलिस को पुख्ता साक्ष्य मिले. उन्होंने बताया कि पूछताछ में गौरव ने कबूल किया कि उसका पिता शराब पीकर मां के साथ विवाद करता था. इसी बात से परेशान होकर विवाद वाले दिन उसने पिता को डंडे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था.
प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की गई थी और जो तथ्य सामने आए थे उसके आधार पर आरोपित गौरव से पूछताछ की गई थी. जांच पड़ताल के गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
