फिरोजाबाद पुलिस का खुलासा; बेटे ने पीट-पीटकर की थी पिता की हत्या, शव का कर दिया था अंतिम संस्कार

फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के यशोदा नगर में बीते माह एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में पुत्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि, विवाद के बाद बेटे ने पिता के सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया था.

इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार के अनुसार, यशोदा नगर निवासी संजय यादव और उसके बेटे गौरव के बीच आये दिन मारपीट होती रहती थी. कुछ दिन पहले विवाद के दौरान गौरव ने पिता के सिर पर डंडा मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. परिजन शव को पैत्रिक गांव नानेमऊ थाना नसीरपुर ले गए और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया. मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था.