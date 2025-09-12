ETV Bharat / state

बिहार में एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब खपाने की थी तैयारी, सिमडेगा पुलिस ने तस्कर को दबोचा

सिमडेगा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Police arrested smuggler with illegal liquor worth one crore rupees in Simdega
अवैध शराब की खेप को सिमडेगा पुलिस ने पकड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
सिमडेगा: अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध सिमडेगा पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने बिहार चुनाव को प्रभावित करने जा रही एक करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 40 हजार बोतल से अधिक अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है.

सिमडेगा एसपी मो अर्शी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि चंडीगढ़ से एक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब तस्करी की सिमडेगा के रास्ते बिहार की जाने की गुप्त सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली थी. इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

जानकारी देते सिमडेगा एसपी (ETV Bharat)

जिसमें सिमडेगा सदर थाना प्रभारी रोहित कुमार रजक और कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार शामिल रहे. पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहते हुए सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र की वीरू से बिहार की तरफ जाती हुई कंटेनर को रोका. जिसमें 40 हजार से अधिक बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की गई. जिसका मूल्य एक करोड रुपए से अधिक आंका गया.

पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी कर रहे पंजाब निवासी बिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है. एसपी सिमडेगा ने बताया कि यह सभी शराब सिमडेगा के रास्ते बिहार जा रही थी और वहां के चुनाव को यह शराब प्रभावित कर सकती थी. लेकिन उसके पहले सिमडेगा पुलिस ने इसे पकड़ लिया.

