अपराध के खिलाफ रांची पुलिस का स्पेशल ड्राइव, एक ही रात में 20 गिरफ्तार

पुलिस के शिकंजे में आए 18 जुआरी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई. रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर दो अपराधियों सहित 20 लोगों को एक विशेष ड्राइव के तहत गिरफ्तार किया गया है.

18 जुआरी गिरफ्तार

राजधानी में अवैध रूप से जुआ खेलने और संचालन कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. सिटी एसपी पारस राणा की अगुवाई में रांची के अरगोड़ा इलाके से एक साथ 18 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं.

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में संगठित रूप से जुआ खिलाया जा रहा है. सूचना मिलने पर हटिया डीएसपी कोतवाली डीएसपी के साथ-साथ कई थानों की टीम ने मिलकर आनंदपुरी स्थित राजकुमार साव के मकान पर छापेमारी की, जहां जुआ खेलते हुए 18 व्यक्ति रंगेहाथ पकड़े गए.

गिरफ्तार लोगों में करण मेहरा, पिंटू पासवान, विकास यादव, रितिक यादव, बालेश्वर, दीपक कुमार सोनी, अजय कुमार, बबलू वर्मा, अजय कुमार यादव, सूरज कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, हैप्पी कटारिया, संजीव साहू, राकेश मेहता, मोहित प्रजापति, राज साहू और धनंजय साहू शामिल है. गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से ताश के पत्ते, कैश पैसे के साथ-साथ 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं.

दो अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार