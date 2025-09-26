अपराध के खिलाफ रांची पुलिस का स्पेशल ड्राइव, एक ही रात में 20 गिरफ्तार
पर्व-त्योहार को लेकर रांची पुलिस अपराध पर नकेल कस रही है. इसी कड़ी में स्पेशल ड्राइव चलाया गया.
Published : September 26, 2025 at 7:14 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई. रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर दो अपराधियों सहित 20 लोगों को एक विशेष ड्राइव के तहत गिरफ्तार किया गया है.
18 जुआरी गिरफ्तार
राजधानी में अवैध रूप से जुआ खेलने और संचालन कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. सिटी एसपी पारस राणा की अगुवाई में रांची के अरगोड़ा इलाके से एक साथ 18 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं.
सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में संगठित रूप से जुआ खिलाया जा रहा है. सूचना मिलने पर हटिया डीएसपी कोतवाली डीएसपी के साथ-साथ कई थानों की टीम ने मिलकर आनंदपुरी स्थित राजकुमार साव के मकान पर छापेमारी की, जहां जुआ खेलते हुए 18 व्यक्ति रंगेहाथ पकड़े गए.
गिरफ्तार लोगों में करण मेहरा, पिंटू पासवान, विकास यादव, रितिक यादव, बालेश्वर, दीपक कुमार सोनी, अजय कुमार, बबलू वर्मा, अजय कुमार यादव, सूरज कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, हैप्पी कटारिया, संजीव साहू, राकेश मेहता, मोहित प्रजापति, राज साहू और धनंजय साहू शामिल है. गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से ताश के पत्ते, कैश पैसे के साथ-साथ 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं.
दो अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार
वहीं दूसरी तरफ चेकिंग के दौरान दो लोग हथियार के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए. संध्या गश्ती दल के द्वारा रांची खूंटी मार्ग स्थित बारह माइल चौक के पास एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था. चेकिंग के दौरान रात के करीब 12 बजे बजे खूंटी की तरफ से एक बाइक तेज रफ्तार से आई. गश्ती दल को देखकर कुछ दूर पर रोककर वापस घुमाकर भागने का प्रयास किया.
जिसके बाद पुलिस ने सशस्त्र बल के सहयोग से बाइक सवार दोनों व्यक्ति को पकड़ा गया. इसके बाद दोनों के कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गयी. जिसमें बाइक चला रहे व्यक्त्ति के बैग से गमछा में बंधा एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला. जिसके बाद लूकस होरो और नितेश केरकेट्टा को गिरफ्तार किया गया. दोनों अपराधी उग्रवादी संगठन के नाम पर रंगदारी मांगने की प्लानिंग कर रहे थे उसी के लिए उन्होंने हथियार भी जुटाया था.
