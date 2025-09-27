दिल्ली: मंगलोपुरी में छात्र की हत्या, स्कूल की लड़ाई में गई नााबलिग की जान, 7 गिरफ्तार
मृतक छात्र का विवाद स्कूल के ही एक छात्र से हुआ था. इसी विवाद के चलते कुछ लड़के बुलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया.
Published : September 27, 2025 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में नाबालिग छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू की और इस मामले में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.
बता दें कि घटना उस समय हुई जब स्कूल में परीक्षा चल रही थी. परीक्षा देकर जैसे ही छात्र बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने छात्र को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा.
मृतक छात्र का विवाद स्कूल के ही एक छात्र से हुआ था. इसी विवाद के चलते उस छात्र ने बाहर से कुछ लड़के बुलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया.
डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई. मौके पर मौजूद गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सात आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि मंगोलपुरी के टी-ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल में पहले भी छात्रों के बीच कई बार झगड़े हो चुके हैं. यहां तक कि पहले भी एक छात्र की मौत इसी तरह के विवाद में हो चुकी है.
स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रशासन और पुलिस की ओर से छुट्टी के समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं की जाती, जिसके कारण इस तरह की घटनाएँ बार-बार सामने आती हैं.
ये भी पढ़ें: