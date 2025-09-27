ETV Bharat / state

दिल्ली: मंगलोपुरी में छात्र की हत्या, स्कूल की लड़ाई में गई नााबलिग की जान, 7 गिरफ्तार

मंगलोपुरी में छात्र की हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 27, 2025 at 11:49 AM IST 2 Min Read