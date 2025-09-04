गिरिडीह: पुलिस ने एक युवक को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ दो थानों में मामला दर्ज है. पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें आरोप सही पाए गए. जिसके बाद दो लोगों की शिकायत पर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने शमीम अख्तर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपी जेल में है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप लगे हैं. गिरफ्तार शख्स बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली का निवासी है.

आरोपी शमीम अख्तर ने 2024 के विधानसभा चुनाव में गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ा था. इसके साथ ही शमीम, राधास्वामी नामक संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका है. दरअसल शमीम के खिलाफ पचम्बा थाना और मुफस्सिल थाना में दो लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

गिरीडीह में ठगी के आरोप में गिरफ्तारी (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल शिकायतकर्ता बबलू दास ने थाने में आवेदन दिया था. जिसमें उसने बताया कि उसे बहन को स्कूटी देनी थी. इस बीच फेसबुक पर राधास्वामी संगठन का पता चला. संगठन का कहना था कि ग्राहक को वाहन की 60 प्रतिशत राशि देनी होती है जबकि बाकी की 40 प्रतिशत राशि संस्था खुद भरेगी. वह राधा स्वामी संगठन के कार्यालय पहुंचा जहां उसे शमीम अख्तर मिला.

पेमेंट होने के बाद बैंक से आने लगे कॉल

शमीम अख्तर ने बबलू दास को बताया कि वह संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष है. इस दौरान शमीम अख्तर ने बबलू दास को पूरी स्कीम समझाई और पीड़ित ने 42 हजार नगद एवं 40 हजार ऑनलाइन समेत कुल 82 हजार जमा कर दिए. इसके बाद बबलू दास को स्कूटी दिलवाई गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि अगले ही महीने मुझे स्कूटी की किस्त भरने के लिये बैंक से फोन आने लगे. उसके बाद बबलू दास को पता चला कि शमीम अख्तर ने पैसे का गबन किया है और उसने मेरे बहनोई के नाम से स्कूटी फाइनेंस करवाई है.

कई लोगों के पैसे गबन का आरोप

फरियादी ने आगे बताया कि जब मैंने शमीम अख्तर को फोन करके अपने पैसे वापस मांगे तो वह मुझे जान मारने की धमकी देने लगा. जब छानबीन की तो पता चला कि गिरिडीह में शमीम अख्तर ने मेरे जैसे कई लोगों के साथ ठगी कर पैसों का गबन किया है. जिसमें एक व्यक्ति इसराफिल अंसारी भी शामिल हैं. इसराफिल से भी शमीम ने गाड़ी दिलवाने के नाम पर एक लाख बीस हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया था.

क्या है राधास्वामी संगठन स्कीम?

दरअसल पिछले कई सालों से गिरिडीह जिले में राधास्वामी नामक संगठन सक्रिय है. संस्था खुद को सामाजिक कार्य करने वाली बताती है. संगठन के कई स्कीम हैं जिसमें वाहन, आवास, कन्यादान, शिक्षा शामिल हैं. संगठन का दावा हैं कि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम करता है. संगठन वाहन की स्कीम भी चलाता है जिसमें ग्राहक से 60 प्रतिशत पैसा लिया जाता है और फिर ग्राहक के नाम पर ही वाहन को फाइनेंस किया जाता है.

संगठन का यह भी दावा है कि किस्त की राशि हर महीने ग्राहक के खाते में जाती है, जिससे गाड़ी की ईएमआई भरी जाती है. जानकारी के मुताबिक संगठन की इसी स्कीम में जिले के लगभग पांच हजार लोगों ने निवेश किया है. लेकिन ठगी का मामला सामने आने के बाद अब संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

प्रत्याशी के रुप में आरोपी शमीम अख्तर (Etv Bharat)

राधास्वामी संगठन ने झाड़ा शमीम से पल्ला

संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद राधास्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा मीडिया के सामने आए. उन्होंने इस मामले में अपनी राय रखते हुए कहा कि लोगों से ठगी शमीम अख्तर ने की है. संगठन का इससे कोई वास्ता नहीं हैं. उनका कहना है कि शमीम को चंद दिनों पहले ही संगठन से निकाल दिया गया है. मुकेश यह भी कहते हैं कि पिछले कुछ महीने से शमीम के संदर्भ में जानकारी मिल रही थी तो संगठन ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

मामले में संगठन की सफाई

राधास्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने दावा है कि जो भी व्यक्ति संगठन को सीधा भुगतान करता है, उसकी किस्त की भरपाई संगठन ही करती है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बाहर ही ठगा जाए तो इसमें संगठन क्या कर सकता है? पुलिसिया पूछताछ में शमीम ने पूरी सच्चाई सामने रख दी है. जानकारी के अनुसार शमीम ने पुलिस को यह बताया है कि वह सालों से राधास्वामी संगठन के लिए काम करता रहा है. इस दौरान उसने 1200 लोगों को वाहन दिलवाए हैं. अब पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

वाहन दिलवाने और किस्त भरने का वादा कर ठगी करने की शिकायत दो लोगों ने की थी. इस शिकायत की जांच के बाद शमीम अख्तर को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेजा गया है. इस मामले में कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. जो ठगी की शिकायत कर रहे हैं: राजीव कुमार, थाना प्रभारी, पचम्बा

शमीम की पत्नी का आरोप

दूसरी तरफ जेल भेजे गए शमीम अख्तर की पत्नी जैतून परवीन का कहना है कि उसका पति, राधास्वामी संगठन में काम करता था. जिसके प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा हैं. पत्नी ने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन के अध्यक्ष से कहा-सुनी हुई थी. संगठन ने मेरे पति से गाड़ी के एडवांस के पैसे चुनाव में खर्च करवाए थे. पत्नी का कहना है कि पति सभी की किस्त भर रहे थे लेकिन उन पर मामला दर्ज हो गया. शमीम की पत्नी ने पुलिस से आग्रह किया है कि कार्रवाई तो संगठन के अध्यक्ष मुकेश सिन्हा पर भी होनी चाहिए.



ये भी पढ़ें: फर्जी ई-चालान भेजकर ठगी, तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार

दो साइबर अपराधी गुजरात से गिरफ्तार, झारखंड में सेना के अधिकारी से की थी करोड़ों की ठगी

3 करोड़ का फ्रॉड करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल से करता था ठगी!