प्रेमिका के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए हुआ डबल मर्डर, पुलिस का बड़ा खुलासा! - DOUBLE MURDER

Published : May 17, 2025 at 1:05 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 1:15 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के धुर्वा में हुए डबल मर्डर केस का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है. इस मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है. जानकारी देते डीआईजी सह रांची एसएसपी (Etv Bharat) एक गिरफ्तार, पांच फरार रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जानकारी मिली है कि एक युवती सहित पांच आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी. गिरफ्तार युवक ने बताया कि युवती के साथ खुदिया मुंडा (17 वर्ष) ने दुष्कर्म किया था. ये बात युवती ने अपने प्रेमी को बताई थी, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से प्रेमी ने एक खौफनाक साजिश रच कर खुदिया मुंडा की हत्या कर दी. वहीं खुदिया के कारण उसका चचेरा भाई लुका मुंडा (16 वर्ष) भी मारा गया. पकड़े गए आरोपी ने बताया है कि खुदिया मुंडा की हत्या करते हुए उसके भाई ने देख लिया जिसके कारण उसकी भी हत्या कर दी गई.

