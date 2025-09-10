ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बन अधिकारियों को नौकरी के लिए कर रहा था सिफारिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

ड्राइवर की नौकरी के लिए एक युवक ने खुद को मंत्री और पूर्व विधायक बना लिया. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Kot)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नगर निगम के गैराज में ड्राइवर की नौकरी लगने के लिए एक युवक ने खुद को मंत्री और पूर्व विधायक बना लिया. इसके साथ ही खुद ही अपने मोबाइल और साथी के फोन से अधिकारियों को फोन कर सिफारिश करवा रहा था. शक होने पर नगर निगम कमिश्नर ने थाने में शिकायत दी थी. जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मामला कोटा नगर निगम उत्तर का है. इस पर किशोरपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है.

कोटा शहर के पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय योगेश शर्मा ने बताया कि साजिदाहेड़ा बकरा मंडी निवासी 40 वर्षीय अनवर के खिलाफ फर्जी जनप्रतिनिधि बनकर फोन करने की शिकायत आई थी. जिसमें आरोपी स्वयं को निगम में नौकरी लगाने के लिए फोन कर अशोभनीय बातें कर रहा था. जिसको शांतिभंग की धाराओं में पाबंद करवाने के लिए गिरफ्तार किया है. नगर निगम कोटा उत्तर के कमिश्नर अशोक त्यागी ने बताया कि नगर निगम के गैराज में ही अनवर पहले संविदा पर ड्राइवर की जॉब करता था.

पढ़ें: धौलपुर: फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी और नीली बत्ती का करता था दुरुपयोग

उन्होंने बताया कि वह दोबारा गैराज में ही जॉब करना चाह रहा था. जिसकी सिफारिश के लिए उनके पास करीब 2 महीने से हर 8-10 दिन में फोन आते थे. इनमें पूर्व मंत्री रघु शर्मा, तो कभी पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक बताकर कॉल किए जाते थे. सिफारिश के फोन के बाद यह मिलने भी आया था. गत 9 सितंबर को इसने पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक बनकर अपने ही मोबाइल से फोन किया था. इस संबंध में अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी इसने सिफारिश के लिए फोन कर दिया था. हमने शक होने पर पुलिस को सूचना दी. यह नंबर कोटा में ही ऑपरेट होता मिला था. इसके बाद इसके खिलाफ किशोरपुरा थाने में शिकायत दी थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN ARRESTED AS POSING MLASFAKE CALLS BY YOUTH FOR JOBJOB SEEKER POSE AS MLAACCUSED ARRESTED BY POLICEIMPOSTER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भाजपा ने पूनिया, सीपी और अलका को राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा बड़ा जिम्मा...जानिए क्या

धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल

सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.