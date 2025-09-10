पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बन अधिकारियों को नौकरी के लिए कर रहा था सिफारिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार
ड्राइवर की नौकरी के लिए एक युवक ने खुद को मंत्री और पूर्व विधायक बना लिया. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : September 10, 2025 at 9:02 PM IST
कोटा: नगर निगम के गैराज में ड्राइवर की नौकरी लगने के लिए एक युवक ने खुद को मंत्री और पूर्व विधायक बना लिया. इसके साथ ही खुद ही अपने मोबाइल और साथी के फोन से अधिकारियों को फोन कर सिफारिश करवा रहा था. शक होने पर नगर निगम कमिश्नर ने थाने में शिकायत दी थी. जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मामला कोटा नगर निगम उत्तर का है. इस पर किशोरपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है.
कोटा शहर के पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय योगेश शर्मा ने बताया कि साजिदाहेड़ा बकरा मंडी निवासी 40 वर्षीय अनवर के खिलाफ फर्जी जनप्रतिनिधि बनकर फोन करने की शिकायत आई थी. जिसमें आरोपी स्वयं को निगम में नौकरी लगाने के लिए फोन कर अशोभनीय बातें कर रहा था. जिसको शांतिभंग की धाराओं में पाबंद करवाने के लिए गिरफ्तार किया है. नगर निगम कोटा उत्तर के कमिश्नर अशोक त्यागी ने बताया कि नगर निगम के गैराज में ही अनवर पहले संविदा पर ड्राइवर की जॉब करता था.
उन्होंने बताया कि वह दोबारा गैराज में ही जॉब करना चाह रहा था. जिसकी सिफारिश के लिए उनके पास करीब 2 महीने से हर 8-10 दिन में फोन आते थे. इनमें पूर्व मंत्री रघु शर्मा, तो कभी पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक बताकर कॉल किए जाते थे. सिफारिश के फोन के बाद यह मिलने भी आया था. गत 9 सितंबर को इसने पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक बनकर अपने ही मोबाइल से फोन किया था. इस संबंध में अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी इसने सिफारिश के लिए फोन कर दिया था. हमने शक होने पर पुलिस को सूचना दी. यह नंबर कोटा में ही ऑपरेट होता मिला था. इसके बाद इसके खिलाफ किशोरपुरा थाने में शिकायत दी थी.