हल्द्वानी: नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी में मारपीट व गुंडागर्दी कर दहशत फैलाने वाले आईटीआई गैंग के लीडर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मामला पंजीकृत किया है. पकड़े गए चारों आरोपियों पर हल्द्वानी के अलग-अलग थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. गैंग के सदस्य जेल से जमानत मिलने के बाद फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. इसलिए पुलिस ने आरोपियों को गैंगस्टर की धारा भी लगाई है.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग द्वारा मारपीट, डराने-धमकाने, फायरिंग, तलवारबाजी/चाकूबाजी व लूट की घटनाओं से लोगों को भयभीत किया जाता था. आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर भय का माहौल को खत्म किया गया है. एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी कोतवाली राजेश कुमार यादव द्वारा कार्रवाई करते हुए आईटीआई गैंग के गैंग लीडर देवेंद्र सिंह बिष्ट, निवासी गैस गोदाम छड़ायल हल्द्वानी समेत गैंग के सदस्य आदित्य नेगी (25 वर्ष), देवेन्द्र सिंह बोरा (22 वर्ष), नवीन सिंह मेहरा (21 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है.

इस गैंग द्वारा संगठित होकर थाना हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से अपराध किये जा रहे थे.जिनका मुख्य उद्देश्य जनता के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, डराना धमकाना, सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग करना, तलवारबाजी, चाकूबाजी व लूट की घटना को अंजाम देकर लोगों में भय पैदा करना है. यह गैंग हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत आईटीआई गैंग के नाम से कुख्यात था. गैंग के अन्य सदस्यों को पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है. पकड़ा गए गैंग के सदस्यों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं जो फरार चल रहे थे. जिनको रामपुर रोड के एक होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है. सभी के ऊपर अलग-अलग थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट, लूटपाट, संगठित होकर लोगों के साथ मारपीट करना समेत कई मामले दर्ज हैं.

गौरतलब है कि हल्द्वानी में आईटीआई गैंग में अपराधी प्रवृत्ति के नौजवान युवा शामिल हैं. हल्द्वानी में गैंग पिछले कई सालों से सक्रिय है, जो छोटी-छोटी बातों पर संगठित होकर लोगों से मारपीट करना उनके साथ साथ लूट की घटना को अंजाम देता है. आपस में गैंगवार करना गैंग का काम है. गैंग के लोग समय-समय पर पुलिस के लिए मुसीबत बनते हैं. गैंग सदस्य को पुलिस पूर्व में भी जेल भेज चुकी है, लेकिन जमानत पर आने के बाद से फिर से अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसे में पुलिस ने इस बार गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है. पुलिस का कहना है कि शहर में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने ली बैठक: कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने हल्द्वानी में पुलिस बहुउद्देशीय भवन में कुमाऊं मंडल सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने के दिशा-निर्देश दिए. बैठक में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर एवं अल्मोड़ा के पुलिस कप्तान के अलावा एसपी और सीओ रैंक के अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने मंडल के अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा पर चर्चा पर चर्चा की. कई अपराधों का अभी तक खुलासा नहीं होने पर पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए लंबित मामलों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए.

