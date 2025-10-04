ETV Bharat / state

नशे के सौदागरों पर पुलिस एक्शन, 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jhalwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 4, 2025 at 1:33 PM IST 2 Min Read