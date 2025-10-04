ETV Bharat / state

नशे के सौदागरों पर पुलिस एक्शन, 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए की नकदी और तस्करी के काम में ली जा रही कार जब्त की है.

Action Against Smuggling
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jhalwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले की पिड़ावा थाना और जिला स्पेशल पुलिस का शनिवार को ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला. यहां पुलिस ने कार में छिपाकर लेकर जा रही करीब 790 ग्राम स्मैक को तस्करों से जब्त किया है. पुलिस ने मामले में चार तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब्त अवैध मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई है. इस दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त किया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, उनकी खरीद-फरोख्त व निर्माण पर नकेल कसने के लिए सभी थाना अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में पुलिस लगातार गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों तथा वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ले रही है. इसी के तहत पिड़ावा थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल पुलिस टीम से मिले इनपुट के बाद गश्त के दौरान वाहनों को रोक उनकी तलाशी ली जा रही थी.

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में एक संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार में बैठे 4 तस्करों मोहम्मद अनीस, शादाब खान, मोहम्मद अजहर और आरिश खान के पास से 790 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई. पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 10 लाख की नकदी भी मिली है. उन्होंने आशंका जताई कि यह राशि अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के लिए काम में ली जा रही थी.

एसपी ने बताया कि सभी आरोपी पिड़ावा निवासी हैं. ये लोग अवैध मादक पदार्थ स्मैक को कार में छिपाकर आलोट बड़ोद, मध्य प्रदेश से तस्करी कर जयपुर ले जा रहे थे. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों का क्राइम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है. गिरफ्तार तस्करों से अनुसंधान कर तस्करी के रैकेट से जुड़े हुए अन्य आरोपियों के भी पकड़े जाने की उम्मीद है.

