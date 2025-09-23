ETV Bharat / state

रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना, गहनों की दुकान में लूटपाट कर फैला रखा था आतंक

पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत अन्य सदस्य ( Etv Bharat )

रामगढ़ः सोना-चांदी दुकान में लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना धीरज मिश्रा के साथ लूटकांड में शामिल चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने दबोचा है. इनके पास से दो पिस्तौल, दो देसी कट्टा, 21 जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, दो मोबाइल, एक चाकू, दो फर्जी आधार कार्ड, दो फर्जी पैन कार्ड, एक पीस डोंगल, दो मोबाइल सिम बरामद किया है

क्या हुई थी वारदात

जिला के जेसी ज्वेलर्स में अज्ञात 05-06 अपराधकर्मियों के द्वारा 7 सितंबर को पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. इस दौरान इन अपराधियों ने फायरिंग भी की थी लेकिन दुकानदार के विरोध करने पर लूटपाट की वारदात नहीं हो सकी. अपराधी हल्ला हंगामा को देख फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

जानकारी देते रामगढ़ एसपी (Etv Bharat)

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन के लिए रामगढ़ एसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा जेसी ज्वेलर्स दुकान में लगे CCTV के फुटेज को खंगाला गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग-अलग जगह पर छापामारी की गयी. इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय गिरोह के चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया.

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़ में लूटपाट की वारदात में असफल होने के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के लुटेरे रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्व में सुनसान स्थान पर बैठकर बोकारो में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.

इसके बाद एसआईटी टीम में शामिल पुलिस कर में उक्त स्थल पर पहुंचे जहां पुलिस को देखकर वहां बैठे लोग भागने लगे पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ा. जिनमें से कुछ लोग फरार हो गए जबकि चार लोगों को पकड़ा गया और जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने रूपेश विश्वकर्मा (गढ़वा), धीरज मिश्रा (बक्सर), राहुल यादव (औरंगाबाद), सौरभ राम (पलामू) बताया.