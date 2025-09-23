ETV Bharat / state

रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना, गहनों की दुकान में लूटपाट कर फैला रखा था आतंक

रामगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत चार लुटेरों को गिरफ्तार किया.

police arrested four robbers including leader of interstate gang In Ramgarh
पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत अन्य सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 11:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़ः सोना-चांदी दुकान में लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना धीरज मिश्रा के साथ लूटकांड में शामिल चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने दबोचा है. इनके पास से दो पिस्तौल, दो देसी कट्टा, 21 जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, दो मोबाइल, एक चाकू, दो फर्जी आधार कार्ड, दो फर्जी पैन कार्ड, एक पीस डोंगल, दो मोबाइल सिम बरामद किया है

क्या हुई थी वारदात

जिला के जेसी ज्वेलर्स में अज्ञात 05-06 अपराधकर्मियों के द्वारा 7 सितंबर को पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. इस दौरान इन अपराधियों ने फायरिंग भी की थी लेकिन दुकानदार के विरोध करने पर लूटपाट की वारदात नहीं हो सकी. अपराधी हल्ला हंगामा को देख फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

जानकारी देते रामगढ़ एसपी (Etv Bharat)

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन के लिए रामगढ़ एसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा जेसी ज्वेलर्स दुकान में लगे CCTV के फुटेज को खंगाला गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग-अलग जगह पर छापामारी की गयी. इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय गिरोह के चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया.

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़ में लूटपाट की वारदात में असफल होने के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के लुटेरे रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्व में सुनसान स्थान पर बैठकर बोकारो में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.

इसके बाद एसआईटी टीम में शामिल पुलिस कर में उक्त स्थल पर पहुंचे जहां पुलिस को देखकर वहां बैठे लोग भागने लगे पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ा. जिनमें से कुछ लोग फरार हो गए जबकि चार लोगों को पकड़ा गया और जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने रूपेश विश्वकर्मा (गढ़वा), धीरज मिश्रा (बक्सर), राहुल यादव (औरंगाबाद), सौरभ राम (पलामू) बताया.

जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ कि तो इन चारों ने रामगढ़ की ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात में अपनी संलिप्तता बताई. पकड़े गए चारों अपराधी काफी शातिर हैं यह आपराधिक गिरोह के सदस्य लगभग 15 वर्षों से झारखंड और बिहार के दर्जनों जिलों में बैंक और ज्वेलरी शॉप में डाका डाल चुके हैं.

इस आपराधिक गिरोह का मुख्य टारगेट होलसेल ज्वलेरी विक्रेता के लोग होते हैं. जहां पर डाका डालने पर बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण हाथ लगता है. रामगढ़ में घटना करने के लिए कैथा में किराए के मकान में लुटेरे रहते थे और यह लुटेरे अगर कभी गिरफ्तार हो जाते थे तो वापस जेल से निकलने के बाद फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में जुट जाते हैं.

गिरोह द्वारा किये गये वारदात

  • वर्ष 2021 - कोडरमा घाटी में स्वर्ण व्यवसयी को अगवा कर लूटपाट की गयी थी, उनकी गाड़ी को रांची के तरफ ले जा रहे थे पर ओरमांझी थाना क्षेत्र में पकड़े गये. इन सभी के पास से 1,47,00,000/- (एक करोड़ सैतालिस लाख नकद), तीन करोड़ मुल्य का सोना और 56 केजी चांदी बरामद किया गया था.
  • वर्ष 2018 - बिहार के औरंगाबाद में जेवलरी शॉप में भीषण डाका डाला गया था. जिसमें 40 लाख रुपया से अधिक मुल्य का सोने के जेवरात की लूट गयी गयी थी.
  • वर्ष 2021 - रांची के धुर्वा के जिला पार्षद वैद प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में धीरज मिश्रा फरार चल रहा है.

इसके अलावा रूपेश विश्वकर्मा, धीरज मिश्रा, राहुल यादव, सौरभ राम के नाम पर बिहार और झारखंड राज्य के विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनकी तलाश पुलिस को काफी सरगर्मी से थी.

इसे भी पढे़ं- रामगढ़ में लूटपाट, हथियारबंद डकैतों ने लूट ली ज्वेलरी दुकान

इसे भी पढ़ें- रांची में चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, नगद समेत चोरी के लाखों के गहने बरामद

इसे भी पढे़ं- रांची में चोरों के टारगेट पर जेवर दुकान, बरियातू के बाद पुंदाग में लाखों की चोरी को दिया अंजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

ROBBERY AT JEWELRY STOREरामगढ़ एसपी अजय कुमारINTERSTATE GANG LEADER ARRESTEDPOLICE ARRESTED ROBBERSINTERSTATE GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.