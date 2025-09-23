रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना, गहनों की दुकान में लूटपाट कर फैला रखा था आतंक
रामगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत चार लुटेरों को गिरफ्तार किया.
September 23, 2025
रामगढ़ः सोना-चांदी दुकान में लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना धीरज मिश्रा के साथ लूटकांड में शामिल चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने दबोचा है. इनके पास से दो पिस्तौल, दो देसी कट्टा, 21 जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, दो मोबाइल, एक चाकू, दो फर्जी आधार कार्ड, दो फर्जी पैन कार्ड, एक पीस डोंगल, दो मोबाइल सिम बरामद किया है
क्या हुई थी वारदात
जिला के जेसी ज्वेलर्स में अज्ञात 05-06 अपराधकर्मियों के द्वारा 7 सितंबर को पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. इस दौरान इन अपराधियों ने फायरिंग भी की थी लेकिन दुकानदार के विरोध करने पर लूटपाट की वारदात नहीं हो सकी. अपराधी हल्ला हंगामा को देख फायरिंग करते हुए फरार हो गए.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन के लिए रामगढ़ एसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा जेसी ज्वेलर्स दुकान में लगे CCTV के फुटेज को खंगाला गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग-अलग जगह पर छापामारी की गयी. इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय गिरोह के चार लुटेरों को रामगढ़ पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया.
रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़ में लूटपाट की वारदात में असफल होने के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के लुटेरे रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्व में सुनसान स्थान पर बैठकर बोकारो में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.
इसके बाद एसआईटी टीम में शामिल पुलिस कर में उक्त स्थल पर पहुंचे जहां पुलिस को देखकर वहां बैठे लोग भागने लगे पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ा. जिनमें से कुछ लोग फरार हो गए जबकि चार लोगों को पकड़ा गया और जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने रूपेश विश्वकर्मा (गढ़वा), धीरज मिश्रा (बक्सर), राहुल यादव (औरंगाबाद), सौरभ राम (पलामू) बताया.
जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ कि तो इन चारों ने रामगढ़ की ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात में अपनी संलिप्तता बताई. पकड़े गए चारों अपराधी काफी शातिर हैं यह आपराधिक गिरोह के सदस्य लगभग 15 वर्षों से झारखंड और बिहार के दर्जनों जिलों में बैंक और ज्वेलरी शॉप में डाका डाल चुके हैं.
इस आपराधिक गिरोह का मुख्य टारगेट होलसेल ज्वलेरी विक्रेता के लोग होते हैं. जहां पर डाका डालने पर बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण हाथ लगता है. रामगढ़ में घटना करने के लिए कैथा में किराए के मकान में लुटेरे रहते थे और यह लुटेरे अगर कभी गिरफ्तार हो जाते थे तो वापस जेल से निकलने के बाद फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में जुट जाते हैं.
गिरोह द्वारा किये गये वारदात
- वर्ष 2021 - कोडरमा घाटी में स्वर्ण व्यवसयी को अगवा कर लूटपाट की गयी थी, उनकी गाड़ी को रांची के तरफ ले जा रहे थे पर ओरमांझी थाना क्षेत्र में पकड़े गये. इन सभी के पास से 1,47,00,000/- (एक करोड़ सैतालिस लाख नकद), तीन करोड़ मुल्य का सोना और 56 केजी चांदी बरामद किया गया था.
- वर्ष 2018 - बिहार के औरंगाबाद में जेवलरी शॉप में भीषण डाका डाला गया था. जिसमें 40 लाख रुपया से अधिक मुल्य का सोने के जेवरात की लूट गयी गयी थी.
- वर्ष 2021 - रांची के धुर्वा के जिला पार्षद वैद प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में धीरज मिश्रा फरार चल रहा है.
इसके अलावा रूपेश विश्वकर्मा, धीरज मिश्रा, राहुल यादव, सौरभ राम के नाम पर बिहार और झारखंड राज्य के विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनकी तलाश पुलिस को काफी सरगर्मी से थी.
