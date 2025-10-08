ETV Bharat / state

रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 9 अरेस्ट

यूपी पुलिस का एक्शन जारी, शामली पुलिस ने भी एक हत्यारोपी को मुठभेड़ में दबोचा.

पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:27 AM IST

रायबरेली/शामली: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मुठभेड़ और बदमाशों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है. रायबरेली में हुए दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की हत्या में मामले में पुलिस ने मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, शामली पुलिस ने जयवीर के हत्या आरोपी राहुल को मुठभेड़ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस सभी मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रायबरेली में अब तक कुल 9 गिरफ्तारी: रायबरेली में हुए दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की हत्या मामले में पुलिस ने मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस ने 5 लोंगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इस तरह कुल 8 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है.

दो अक्तूबर को हुई थी हत्या: दरअसल, रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जमुनापुर गांव में 2 अक्तूबर की रात 38 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक हरिओम की चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने उसी दिन मामले में 5 आरोपी वैभव सिंह, सहदेव पासी, विजय मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य व विजय कुमार को गिरफ्तार किया था. वहीं, पुलिस ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार अग्रहरि, लल्ली पासी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है. अब तक मामले में पुलिस ने कुल 9 गिरफ्तारी कर चुकी है. वीडियो फुटेज के आधार पर 10-15 अन्य लोगों की पहचान की गई है.

गैंगस्टर एक्ट और एनएसए तहत कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस गैंगस्टर एक्ट और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई की है. मृतक के परिवार और फतेहपुर पुलिस से लगातार संपर्क बना हुआ है. मृतक हरिओम वाल्मीकि को ग्रामीण नहीं जानते थे. हत्या में शामिल लोग विभिन्न जातियों के थे. पुलिस निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव न फैले. हम फतेहपुर पुलिस के संपर्क में हैं.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो अफवाहें फैला रहे हैं. जो लोग जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है.




शामली में पुलिस और आरोपी में मुठभेड़: वहीं, शामली पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के चौसना चौकी के गांव मंगलोरा में बीते शनिवार की शाम जयवीर पुत्र बृजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसकी तलाश में जुट गई थी.

15 साल पहले की थी पिता की हत्या: उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में पता चला कि मृतक जयवीर ने करीब 15 साल पहले राहुल के पिता की हत्या कर दी थी. मामले में वह जेल में भी गया था. जयवीर कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था. राहुल अपने पिता की हत्या का इंतकाम लेने के लिए हत्यारे के परिवार से नजदीकियां बढ़ाई, फिर राहुल का उनके घर आना जाना होने लगा. इस बीच मौका मिलते ही राहुल ने शनिवार को खेत से लौटते वक्त जयवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, फिर मौके से फरार हो गया था.

25 हजार का का इनाम घोषित किया गया था: पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राहुल को पकड़ने के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस को मंगलवार को सूचना प्राप्त हुई कि राहुल गांव सिंगरा गांव में है. मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी राहुल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. आरोपी को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है. साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

