ETV Bharat / state

रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 9 अरेस्ट

रायबरेली/शामली: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मुठभेड़ और बदमाशों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है. रायबरेली में हुए दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की हत्या में मामले में पुलिस ने मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, शामली पुलिस ने जयवीर के हत्या आरोपी राहुल को मुठभेड़ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस सभी मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रायबरेली में अब तक कुल 9 गिरफ्तारी: रायबरेली में हुए दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की हत्या मामले में पुलिस ने मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस ने 5 लोंगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इस तरह कुल 8 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है.

दो अक्तूबर को हुई थी हत्या: दरअसल, रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जमुनापुर गांव में 2 अक्तूबर की रात 38 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक हरिओम की चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने उसी दिन मामले में 5 आरोपी वैभव सिंह, सहदेव पासी, विजय मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य व विजय कुमार को गिरफ्तार किया था. वहीं, पुलिस ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार अग्रहरि, लल्ली पासी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है. अब तक मामले में पुलिस ने कुल 9 गिरफ्तारी कर चुकी है. वीडियो फुटेज के आधार पर 10-15 अन्य लोगों की पहचान की गई है.



गैंगस्टर एक्ट और एनएसए तहत कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस गैंगस्टर एक्ट और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई की है. मृतक के परिवार और फतेहपुर पुलिस से लगातार संपर्क बना हुआ है. मृतक हरिओम वाल्मीकि को ग्रामीण नहीं जानते थे. हत्या में शामिल लोग विभिन्न जातियों के थे. पुलिस निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव न फैले. हम फतेहपुर पुलिस के संपर्क में हैं.



उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो अफवाहें फैला रहे हैं. जो लोग जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है.







शामली में पुलिस और आरोपी में मुठभेड़: वहीं, शामली पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के चौसना चौकी के गांव मंगलोरा में बीते शनिवार की शाम जयवीर पुत्र बृजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसकी तलाश में जुट गई थी.