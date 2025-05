ETV Bharat / state

हरिद्वार विधवा दुष्कर्म मामला, मामा के बाद दूसरे रिश्तेदारों पर एक्शन, पुलिस ने किया अरेस्ट - HARIDWAR RAPE CASE

पुलिस ने आरोपी परिवार के 4 सदस्यों को किया अरेस्ट ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 19, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 4:49 PM IST 2 Min Read

हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने आरोपी को शरण देने वाले मामा को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के पिता, भाई, जीजा और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है. मामले के तहत आरोपी रजत पुत्र सतपाल वारदात के बाद अपने मामा विनोद पुत्र फुल्ला के घर छिपा हुआ था. आरोपी को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने पहले मामा को गिरफ्तार किया. उसके बाद आरोपी का पिता, भाई, जीजा और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले के मुताबिक, 11 मई को सिडकुल क्षेत्रांतर्गत मुल्की नगर, रावली महदूद में रजत पुत्र सतपाल निवासी ग्राम सहदेवपुर थाना पथरी, हरिद्वार ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर महिला के सिर पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना के बाद आरोपी रजत कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया था. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रजत ने छिपने के लिए पहले मामा विनोद के घर शरण ली. मामा विनोद ने न सिर्फ घटना की जानकारी होने के बावजूद आरोपी को अपने घर में छिपाया. बल्कि घटना में प्रयुक्त बाइक को भी छिपाकर रखने का प्रयास किया. इसके अलावा अगले दिन रजत के पिता, चाचा, भाई और जीजा जब विनोद के घर पहुंचे, तो मामा विनोद ने रजत को उनके साथ भेज दिया.

वहीं 18 मई को पुलिस ने आरोपी के मामा विनोद पुत्र फुल्ला निवासी ग्राम हबीबपुर नवादा, थाना कलियर, हरिद्वार को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह घटना में प्रयुक्त बाइक को ठिकाने लगाने के लिए हबीबपुर निवादा जाने वाली सड़क पर ले जा रहा था. वहीं आज 19 मई को आरोपी रजत के पिता सतपाल पुत्र चेतराम निवासी सहदेवपुर पथरी, भाई शुभम, जीजा विकास और चाचा यशपाल को गिरफ्तार किया. इस संबंध में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अपराधी को पनाह देना भी बड़ा अपराध है. ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उधर मुख्य आरोपी रजत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं. हरिद्वार के सिडकुल के थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग देने वाले को 5 हजार रुपए ईनाम देने की घोषणा की है. ये भी पढ़ें: भांजे ने विधवा से किया दुष्कर्म, मामा ने दी पनाह, अब पुलिस ने कसा शिकंजा

हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने आरोपी को शरण देने वाले मामा को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के पिता, भाई, जीजा और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है. मामले के तहत आरोपी रजत पुत्र सतपाल वारदात के बाद अपने मामा विनोद पुत्र फुल्ला के घर छिपा हुआ था. आरोपी को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने पहले मामा को गिरफ्तार किया. उसके बाद आरोपी का पिता, भाई, जीजा और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले के मुताबिक, 11 मई को सिडकुल क्षेत्रांतर्गत मुल्की नगर, रावली महदूद में रजत पुत्र सतपाल निवासी ग्राम सहदेवपुर थाना पथरी, हरिद्वार ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर महिला के सिर पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना के बाद आरोपी रजत कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया था. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रजत ने छिपने के लिए पहले मामा विनोद के घर शरण ली. मामा विनोद ने न सिर्फ घटना की जानकारी होने के बावजूद आरोपी को अपने घर में छिपाया. बल्कि घटना में प्रयुक्त बाइक को भी छिपाकर रखने का प्रयास किया. इसके अलावा अगले दिन रजत के पिता, चाचा, भाई और जीजा जब विनोद के घर पहुंचे, तो मामा विनोद ने रजत को उनके साथ भेज दिया. वहीं 18 मई को पुलिस ने आरोपी के मामा विनोद पुत्र फुल्ला निवासी ग्राम हबीबपुर नवादा, थाना कलियर, हरिद्वार को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह घटना में प्रयुक्त बाइक को ठिकाने लगाने के लिए हबीबपुर निवादा जाने वाली सड़क पर ले जा रहा था. वहीं आज 19 मई को आरोपी रजत के पिता सतपाल पुत्र चेतराम निवासी सहदेवपुर पथरी, भाई शुभम, जीजा विकास और चाचा यशपाल को गिरफ्तार किया. इस संबंध में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अपराधी को पनाह देना भी बड़ा अपराध है. ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उधर मुख्य आरोपी रजत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं. हरिद्वार के सिडकुल के थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग देने वाले को 5 हजार रुपए ईनाम देने की घोषणा की है. ये भी पढ़ें: भांजे ने विधवा से किया दुष्कर्म, मामा ने दी पनाह, अब पुलिस ने कसा शिकंजा

Last Updated : May 19, 2025 at 4:49 PM IST