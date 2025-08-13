श्रीनगर गढ़वाल: उत्तराखंड के श्रीनगर में दिनदहाड़े लाठी डंडों से मारपीट कर माहौल खराब करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में दोनों पक्षों के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम जमीनी विवाद को लेकर हुआ था. जहां मारपीट की घटना में महिलाएं भी शामिल थीं.

दिनदहाड़े दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे: दरअसल, बीती रोज यानी 12 जुलाई को श्रीनगर नगर निगम मार्ग पर दिनदहाड़े दो पक्षों के बीच जमीन/प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सड़क पर ही लाठी-डंडों से मारपीट हो गई थी. मारपीट की सूचना मिलते ही श्रीनगर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सरेआम कानून व्यवस्था भंग कर रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

महिलाएं भी मारपीट में रहीं आगे: पुलिस की मानें तो झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष एक ही परिवार से संबंधित हैं और काफी समय से जमीनी विवाद को लेकर उनके बीच तनाव था, लेकिन मंगलवार को यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं.

पहले गाली गलौज, फिर जमकर हुई मारपीट: पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद मामला बीच सड़क पर आया. जहां दोनों पक्षों में बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले. मामले का पता जैसे ही पुलिस का लगा तो तत्काल मौके पर पहुंची. जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है.

पहले पक्ष से गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

मौ. हमीद पुत्र जहूर अहमद, निवासी- नर्सरी रोड, श्रीनगर रजवान पुत्र समीम अहमद, निवासी- नर्सरी रोड, श्रीनगर

दूसरे पक्ष से गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

मौ. शाहिद पुत्र जहूर अहमद, निवासी- नर्सरी रोड, श्रीनगर युनूस पुत्र जहूर, निवासी- नर्सरी रोड, श्रीनगर

पौड़ी पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि 'कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. कोई भी अगर माहौल खराब करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

