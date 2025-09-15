ETV Bharat / state

बिहार आबकारी और ATS का छापा, गिरिडीह से बरामद हुई कच्चे स्प्रिट की खेप

गिरिडीहः निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेठनगर में एक होटल से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्चा स्पिरिट और दो कार बरामद किए हैं. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल संचालक समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बिहार के उत्पाद विभाग और झारखंड रांची एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) के संयुक्त इनपुट के आधार पर की गई है.

होटल में छापेमारी कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध तरीके से कच्ची स्पिरिट स्टोर कर बिहार भेजा जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर एटीएस और गिरिडीह पुलिस को जानकारी साझा की गई. सूचना मिलते ही गिरिडीह एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में निमियाघाट पुलिस थाना प्रभारी सहित दल बल को शामिल किया गया और हेठनगर स्थित उक्त लाइन होटल में छापेमारी की गई.

छापेमारी में सैकड़ों गैलन कच्चा स्पिरिट बरामद

छापेमारी के दौरान होटल के परिसर में छिपाकर रखे गए सैकड़ों गैलन में भरा हुआ कच्चा स्पिरिट बरामद किया गया. बताया जाता है कि यह छापेमारी अभियान रविवार देर रात से सोमवार की सुबह तक चली. वहीं रात में एटीएस की टीम पांच लोगों को गिरफ्तार करते हुए मौके पर स्पिरिट के गैलन की गणना करते हुए निमियाघाट पुलिस को सुपूर्द कर चली गई. फिलहाल निमियाघाट पुलिस सभी सामान को जब्त करने में जुटी हुई है.

बरामद स्पिरिट की कीमत लाखों रुपये

मिली जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में नालंदा के बीना थाना के पास कच्चे स्पिरिट से लोड एक वाहन को पुलिस ने पकड़ा था. उसके चालक की निशानदेही पर बिहार की मद्य निषेध इकाई एवं रांची एटीएस की टीम ने निमियाघाट पुलिस के सहयोग से उक्त होटल पर छापेमारी की. जिसमें होटल मालिक बबलू महतो, होटल का मैनेजर मनोज महतो, बरही निवासी सुनील कुमार, नवादा का मिथुन पासवान तथा नालंदा के योगेंद्र महतो को गिरफ्तार किया.

वहीं इस छापेमारी अभियान में निमियाघाट की पुलिस जिसमें थाना प्रभारी सुमन कुमार, एसआई सत्येंद्र कुमार, उमर खान तथा दयाल महतो आदि शामिल थे. बरामद स्पिरिट की कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. इसके अलावा मौके से दो कारें भी जब्त की गई हैं, जिनकी इस अवैध कारोबार में प्रयोग करने की आशंका जताई जा रही है.