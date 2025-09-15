ETV Bharat / state

बिहार आबकारी और ATS का छापा, गिरिडीह से बरामद हुई कच्चे स्प्रिट की खेप

गिरिडीह से नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया. इस सिलसिले में पुलिस ने कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

गिरिडीह में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 4:51 PM IST

गिरिडीहः निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेठनगर में एक होटल से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्चा स्पिरिट और दो कार बरामद किए हैं. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल संचालक समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बिहार के उत्पाद विभाग और झारखंड रांची एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) के संयुक्त इनपुट के आधार पर की गई है.

होटल में छापेमारी कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध तरीके से कच्ची स्पिरिट स्टोर कर बिहार भेजा जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर एटीएस और गिरिडीह पुलिस को जानकारी साझा की गई. सूचना मिलते ही गिरिडीह एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में निमियाघाट पुलिस थाना प्रभारी सहित दल बल को शामिल किया गया और हेठनगर स्थित उक्त लाइन होटल में छापेमारी की गई.

छापेमारी में सैकड़ों गैलन कच्चा स्पिरिट बरामद

छापेमारी के दौरान होटल के परिसर में छिपाकर रखे गए सैकड़ों गैलन में भरा हुआ कच्चा स्पिरिट बरामद किया गया. बताया जाता है कि यह छापेमारी अभियान रविवार देर रात से सोमवार की सुबह तक चली. वहीं रात में एटीएस की टीम पांच लोगों को गिरफ्तार करते हुए मौके पर स्पिरिट के गैलन की गणना करते हुए निमियाघाट पुलिस को सुपूर्द कर चली गई. फिलहाल निमियाघाट पुलिस सभी सामान को जब्त करने में जुटी हुई है.

बरामद स्पिरिट की कीमत लाखों रुपये

मिली जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में नालंदा के बीना थाना के पास कच्चे स्पिरिट से लोड एक वाहन को पुलिस ने पकड़ा था. उसके चालक की निशानदेही पर बिहार की मद्य निषेध इकाई एवं रांची एटीएस की टीम ने निमियाघाट पुलिस के सहयोग से उक्त होटल पर छापेमारी की. जिसमें होटल मालिक बबलू महतो, होटल का मैनेजर मनोज महतो, बरही निवासी सुनील कुमार, नवादा का मिथुन पासवान तथा नालंदा के योगेंद्र महतो को गिरफ्तार किया.

वहीं इस छापेमारी अभियान में निमियाघाट की पुलिस जिसमें थाना प्रभारी सुमन कुमार, एसआई सत्येंद्र कुमार, उमर खान तथा दयाल महतो आदि शामिल थे. बरामद स्पिरिट की कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. इसके अलावा मौके से दो कारें भी जब्त की गई हैं, जिनकी इस अवैध कारोबार में प्रयोग करने की आशंका जताई जा रही है.

लंबे समय से चल रहा था धंधा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से झारखंड-बिहार सीमा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है. स्थानीय एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कच्चे स्पिरिट का उपयोग अवैध शराब निर्माण में हो रहा था या कहीं और सप्लाई की जा रही थी.

पुलिस मामले की जांच कर रही है

स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है. इस संबंध में पूछे जाने पर डुमरी के एसडीपीओ सुमित कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि बिहार के उत्पाद विभाग और गिरिडीह पुलिस की संयुक्त छापेमारी अभियान में यहां कार्रवाई की गई है. छापेमारी में लगभग 4 हजार लीटर कच्चे स्पिरिट सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

