ETV Bharat / state

देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस, करोड़ों के मुनाफे का चक्कर, फंस गए 5 लोग, लपेटे में पूर्व IT अफसर - Dehradun Radio Active Device Case

देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस में पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज (VIDEO-ETV BHARAT)

देहरादूनः राजपुर क्षेत्र में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मैटेरियल (RAM) डिवाइस मिलने के मामले में बिना किसी मापदंड के आरोपियों द्वारा डिवाइस में केमिकल का उपयोग किया था. नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से आई टीम द्वारा रेडियो एक्टिव डिवाइस में गलत प्रयोग किए जाने की पुष्टि हुई है. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने आए 2 अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. साथ ही आरोपी डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाना चाहते थे और खरीद-फरोख्त के सौदे के लिए आरोपियों ने पूर्व आयकर अधिकारी का मकान किराए पर लिया था. जिसके द्वारा आरोपियों को अपने प्रभावशाली होने और बेधड़क होकर मकान में डिवाइस का सौदा करने का भरोसा दिलाया गया था. पुलिस ने पूर्व आयकर अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है.

ये रहा मामला: थाना राजपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ब्रुक एंड वुड्स सोसाइटी में स्थित फ्लैट, जिसे उनके द्वारा कुछ लोगों को किराये पर दिया गया है. फ्लैट में कुछ संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री लेकर आए हैं. जिनके द्वारा डिवाइस की करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त की बात की जा रही है. सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंची.

इस दौरान फ्लैट में 5 व्यक्ति मौजूद मिले. जिनके पास मौके से एक डिवाइस जिस पर रेडियोग्राफी कैमरा मैनफैचुरेड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी गर्वरमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी (Radiography Camera Manufactured By - Board Of Radiation And Isotope Technology Government Of India Department Of Atomic Energy BARC/BRIT) लिखा हुआ था मिला. साथ ही एक काले रंग का बॉक्स मिला जिसमें व्यक्तियों द्वारा रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना और उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात बताई गई.

पुलिस ने मौके से सुमित पाठक निवासी आगरा, तबरेज आलम निवासी सहारनपुर, सरवर हुसैन निवासी दिल्ली, जैद अली निवासी भोपाल और अभिषेक जैन निवासी भोपाल को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में अभियुक्त तबरेज आलम द्वारा डिवाइस को 10 से 11 महीने पहले सहारनपुर निवासी अपने परिचित राशिद उर्फ समीर से खरीदने की बात बताई गई.