अलवर: जिले में चलाए जा रहे 'साइबर संग्राम' ऑपरेशन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने डिजिटल करंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें लाखों रुपए की ठगी के प्रमाण पुलिस को मिले हैं. अलवर की डीएसटी टीम व एनईबी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे. आरोपी इसमें भारी मुनाफे का झांसा देकर बड़ी रकम का निवेश करवाते थे. जब इसमें बड़ी रकम जमा हो जाती, तब आरोपी वर्चुअल करेंसी की आईडी को अचानक बंद कर देते. इसके कुछ समय बाद आरोपी फिर नई वर्चुअल करेंसी आईडी बनाकर उसका प्रचार-प्रसार करते और उसमें फिर से लोगों से निवेश करवाते. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश भी किया है, आरोपियों के मोबाइल से इसके प्रमाण मिले हैं. उन्होंने बताया कि इनके नेटवर्क में और भी लोग उच्च स्तर पर और नीचे के स्तर पर जुड़े हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है.

