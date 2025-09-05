अलवर में पुलिस ने पांच साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी डिजिटल करंसी में निवेश के नाम पर ठगी करते थे.
Published : September 5, 2025 at 4:54 PM IST
अलवर: जिले में चलाए जा रहे 'साइबर संग्राम' ऑपरेशन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने डिजिटल करंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें लाखों रुपए की ठगी के प्रमाण पुलिस को मिले हैं. अलवर की डीएसटी टीम व एनईबी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.
अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे. आरोपी इसमें भारी मुनाफे का झांसा देकर बड़ी रकम का निवेश करवाते थे. जब इसमें बड़ी रकम जमा हो जाती, तब आरोपी वर्चुअल करेंसी की आईडी को अचानक बंद कर देते. इसके कुछ समय बाद आरोपी फिर नई वर्चुअल करेंसी आईडी बनाकर उसका प्रचार-प्रसार करते और उसमें फिर से लोगों से निवेश करवाते. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश भी किया है, आरोपियों के मोबाइल से इसके प्रमाण मिले हैं. उन्होंने बताया कि इनके नेटवर्क में और भी लोग उच्च स्तर पर और नीचे के स्तर पर जुड़े हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीएसटी टीम को गुरुवार देर रात इस गैंग की सूचना मिली थी. इस पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को एनईबी थाने लाया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी राहुल जांगिड़, मनीष जाजोरिया, महेंद्र, प्रकाश चंद और राहुल जाटव मिलकर एक टीम के रूप में लोगों को डिजिटल करेंसी के माध्यम से ठगी का शिकार बनाते थे. आरोपियों में राहुल किशनगढबास निवासी है, जबकि शेष चार आरोपी अलवर के ही हैं. पुलिस को आरोपियों के पास से 13 हजार रुपए, 7 मोबाइल फोन, एक चेक बुक सहित अन्य सामान मिला, जिसे जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के मोबाइल से लाखों रुपए की ठगी के प्रमाण मिले हैं. इनकी जांच की जा रही है.
बैंककर्मियों की भूमिका की भी होगी जांच: उन्होंने बताया कि इस प्रकरण का अनुसंधान एडिशनल एसपी मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है. इसमें बैंककर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी, यदि उनकी संलिप्तता मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.