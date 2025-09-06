16 किलो गांजे के साथ दो महिला तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही कुंडली

ETV Bharat / state

रामनगर: रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 16 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है. दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई जारी है.

कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस लंबे समय से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर नजर रखे हुए थी, इसी क्रम में गर्जिया पुलिस चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई. बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि मोहान रोड से होकर दो महिलाएं अवैध नशीला पदार्थ लेकर जा रही हैं. सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने रामनगर के मोहान रोड पर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को रोका और उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 16 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया.

गिरफ्तार की गई महिला काशीपुर की रहने वाली हैं. दोनों तस्कर लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त बताई जा रही हैं और रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करने की फिराक में थी. कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपित महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे का कारोबार समाज के लिए खतरा बन चुका है और इसके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि रामनगर पुलिस नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके. इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.