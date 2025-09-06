ETV Bharat / state

16 किलो गांजे के साथ दो महिला तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही कुंडली

पुलिस नशे के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चला रही है. जिसमें पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है.

Ramnagar female smuggler arrested
रामनगर में नशा तस्कर अरेस्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025

रामनगर: रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 16 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है. दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई जारी है.

कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस लंबे समय से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर नजर रखे हुए थी, इसी क्रम में गर्जिया पुलिस चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई. बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि मोहान रोड से होकर दो महिलाएं अवैध नशीला पदार्थ लेकर जा रही हैं. सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने रामनगर के मोहान रोड पर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को रोका और उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 16 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया.

गिरफ्तार की गई महिला काशीपुर की रहने वाली हैं. दोनों तस्कर लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त बताई जा रही हैं और रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करने की फिराक में थी. कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपित महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे का कारोबार समाज के लिए खतरा बन चुका है और इसके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि रामनगर पुलिस नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके. इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

गौर हो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के लिए पुलिस महकमे में निर्देशित किया है. जिसके बाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है. ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' अभियान को व्यापक बनाने के लिए पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है. प्रदेश में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस प्रदेश को नशामुक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है और नशा तस्कर पुलिस की रडार पर हैं. जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और ज्यादा सशक्त बनाए जाने पर जोर दे रहे हैं.

