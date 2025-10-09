ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आर्मी एरिया से फर्जी फौजी गिरफ्तार, सेना की वर्दी और फेक ज्वाइनिंग लेटर भी मिले

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में आर्मी इंटेलिजेंस और कोतवाली पुलिस ने मिलकर एक फर्जी सैन्य कर्मी को गिरफ्तार किया है. टीम का आरोपी के पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिशराम निवासी ग्राम कोलसिया थाना नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राजस्थान) बताया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है.

फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार रूड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था. इसी दौरान आर्मी इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि आर्मी एरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति सेना की वर्दी पहनकर घूम रहा है. इस सूचना पर तत्काल आर्मी इंटेलिजेंस, कोतवाली पुलिस, सीआईयू (CIU) रुड़की और एलआईयू (LIU) रूड़की की संयुक्त टीम ने एमईएस (MES) गेट के पास से घेराबंदी करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिशराम निवासी ग्राम कोलसिया, थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) बताया. टीम ने जब उसकी तलाश ली तो उसके पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया. इसके बाद पुलिस टीम उसे कोतवाली लेकर पहुंची.

वहीं जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सेना की वर्दी का उपयोग कैंट एरिया में आसानी से प्रवेश करने और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता था, फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी का असली उद्देश्य क्या था और वह कितने समय से सेना परिसर में आ-जा रहा था.