उत्तराखंड में आर्मी एरिया से फर्जी फौजी गिरफ्तार, सेना की वर्दी और फेक ज्वाइनिंग लेटर भी मिले

पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी राजस्थान का रहना वाला है, जिसे बारे में पुलिस अभी और भी जानकारी जुटा रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में आर्मी इंटेलिजेंस और कोतवाली पुलिस ने मिलकर एक फर्जी सैन्य कर्मी को गिरफ्तार किया है. टीम का आरोपी के पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिशराम निवासी ग्राम कोलसिया थाना नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राजस्थान) बताया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है.

फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार रूड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था. इसी दौरान आर्मी इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि आर्मी एरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति सेना की वर्दी पहनकर घूम रहा है. इस सूचना पर तत्काल आर्मी इंटेलिजेंस, कोतवाली पुलिस, सीआईयू (CIU) रुड़की और एलआईयू (LIU) रूड़की की संयुक्त टीम ने एमईएस (MES) गेट के पास से घेराबंदी करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिशराम निवासी ग्राम कोलसिया, थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान) बताया. टीम ने जब उसकी तलाश ली तो उसके पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया. इसके बाद पुलिस टीम उसे कोतवाली लेकर पहुंची.

वहीं जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सेना की वर्दी का उपयोग कैंट एरिया में आसानी से प्रवेश करने और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता था, फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी का असली उद्देश्य क्या था और वह कितने समय से सेना परिसर में आ-जा रहा था.

सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने जिले में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं. इसी निर्देश के चलते रुडकी कोतवाली पुलिस क्षेत्र में सघन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान आर्मी इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि सेना की वर्दी में एक संदिग्ध व्यक्ति आर्मी एरिया में घूम रहा है, सूचना पर आर्मी इंटेलिजेंस, कोतवाली रूड़की, CIU रूड़की और LIU रूड़की की संयुक्त टीम ने MES गेट के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया.

आरोपी ने कबूल किया कि वह सेना की वर्दी का इस्तेमाल कैंट एरिया में आसानी से प्रवेश करने और सूचनाएं जुटाने के लिए करता था. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है, पुलिस टीम आरोपी के नेटवर्क और संपर्कों की जांच कर रही है.

