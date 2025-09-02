ETV Bharat / state

RSS पथ संचलन विवाद: पुलिस पर हमला व राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज, 8 गिरफ्तार - RSS PATH SANCHALAN DISPUTE

पुलिस ने 29 लोगों के नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और पुलिस पर जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज किया है.

RSS Path Sanchalan dispute
पथ संचलन के दौरान एकत्र भीड़(फाइल फोटो) (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read

बारां: शहर में गत 31 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन के मार्ग को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में बड़ी संख्या में युवकों ने पुलिस पर भी हमला किया था. इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शेष आरोपियों के संबंध में जांच-पड़ताल चल रही है. पुलिस टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही हैं.

जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है. कोतवाली थाने में 29 लोगों के नामजद और अन्य 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, पुलिस पर जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस घटनाक्रम में बारां कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान सहित कई पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे.

पढ़ें: बारां में RSS के संचलन को लेकर विवाद, पुलिस ने भांजी लाठियां

लाठी, डंडा व तलवार लेकर पहुंचे थे हमलावर: थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि आरएसएस के पथ संचलन का निश्चित मार्ग पहले से तय था, लेकिन करीब 300-400 लोगों ने तिपहिया वाहन आम रास्ते पर लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. ये लोग हाथों में लकड़ियां, सरिए, तलवारें, हॉकी स्टिक लिए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे. इन लोगों से समझाइश की गई थी. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने भी उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने संचलन को निकलने नहीं दिया. बाद में उन्होंने पुलिस पर लाठी, तलवार, लकड़ी और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए.

थानाधिकारी ने बताया कि उनको खुद को भी चोट लगी है. इसके अलावा हेड कांस्टेबल अमरचंद, धर्मपाल, कांस्टेबल प्रदीप और वीडियोग्राफी कर रहे नवल किशोर चोटिल हुए हैं. नवल किशोर का मोबाइल और सरकारी सिग्मा बाइक तोड़ दी गई है. कांस्टेबल प्रदीप को अधिक चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

बारां: शहर में गत 31 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन के मार्ग को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में बड़ी संख्या में युवकों ने पुलिस पर भी हमला किया था. इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शेष आरोपियों के संबंध में जांच-पड़ताल चल रही है. पुलिस टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही हैं.

जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है. कोतवाली थाने में 29 लोगों के नामजद और अन्य 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, पुलिस पर जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस घटनाक्रम में बारां कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान सहित कई पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे.

पढ़ें: बारां में RSS के संचलन को लेकर विवाद, पुलिस ने भांजी लाठियां

लाठी, डंडा व तलवार लेकर पहुंचे थे हमलावर: थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि आरएसएस के पथ संचलन का निश्चित मार्ग पहले से तय था, लेकिन करीब 300-400 लोगों ने तिपहिया वाहन आम रास्ते पर लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. ये लोग हाथों में लकड़ियां, सरिए, तलवारें, हॉकी स्टिक लिए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे. इन लोगों से समझाइश की गई थी. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने भी उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने संचलन को निकलने नहीं दिया. बाद में उन्होंने पुलिस पर लाठी, तलवार, लकड़ी और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए.

थानाधिकारी ने बताया कि उनको खुद को भी चोट लगी है. इसके अलावा हेड कांस्टेबल अमरचंद, धर्मपाल, कांस्टेबल प्रदीप और वीडियोग्राफी कर रहे नवल किशोर चोटिल हुए हैं. नवल किशोर का मोबाइल और सरकारी सिग्मा बाइक तोड़ दी गई है. कांस्टेबल प्रदीप को अधिक चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATTACK ON POLICEPATH SANCHALAN IN BARANRUCKUS IN PATH SANCHALANRSS पथ संचलन विवादRSS PATH SANCHALAN DISPUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.