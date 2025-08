ETV Bharat / state

चंपावत में 24 लाख की चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कुंडली खंगालने में लगी पुलिस - SMUGGLER ARRESTED IN CHAMPAWAT

पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर ( Photo-ETV Bharat )

Published : August 3, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 9:46 AM IST

चंपावत: एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुमाऊं यूनिट ने चंपावत जिले में नशा तस्करो में कड़ी चोट करते हुए लाखों रुपए की चरस के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चरस तस्करों के पास से चार किलो 30 ग्राम चरस बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई है. टनकपुर कोतवाली में दोनों चरस तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है. एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुमाऊं यूनिट ने टनकपुर कोतवाली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में दो नशा तस्करों को चार किलो 30 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है.गिरफ्तार आरोपियों में जय बहादुर धामी निवासी ग्राम सलकाट्य थाना झापा जिला बजांग नेपाल, कबीर गर्ब्याल थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 52 वर्ष निवासी है.पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई है. एसपी चंपावत अजय गणपति के अनुसार इस वर्ष अभी तक कुल 15 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ की बरामदी की गई है. वहीं इस वर्ष अभी तक चंपावत पुलिस द्वारा सत्तर 70 से अधिक अभियोग जिले में नशा तस्करों के खिलाफ दर्ज किए गए. जबकि साल 2024-25 में 180 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. एसपी चंपावत अजय गणपति ने नशे के खिलाफ अभियान को जनपद पुलिस द्वारा लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं. इस साल जनवरी माह से अभी तक नारकोटिक्स मामले में जनपद पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो 16.58 किलो चरस विभिन्न मामलों में बरामद की गई है. जबकि स्मैक/हेरोइन के मामले में जनपद पुलिस ने 632.13 ग्राम बरामद किया है. वहीं एमडीएमए ड्रग्स 5. 789 किलोग्राम बरामद की गई. जिसकी कीमत दस करोड़ से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में आंकी गई. जबकि अफीम की बरामदगी 986 ग्राम हुई. इन सभी मामलों में दर्जनों नशा तस्करों को संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया. गौर हो कि बीते दिन बनबसा थाना पुलिस व चंपावत एसओजी टीम ने एमडीएमए ड्रग्स मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस ने एमडीएमए ड्रग्स के साथ युवक विशाल नरेन्द्र भण्डारी हाल निवासी मुंबई महाराष्ट्र, मूल निवासी नेपाल को अरेस्ट किया है. आरोपी युवक के पास से पुलिस टीम ने 100.03 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा. पढ़ें- उत्तराखंड की जमीन का इस्तेमाल कर रहे नशा तस्कर, पिथौरागढ़ और गुप्तकाशी में NCB पकड़ चुकी महंगी ड्रग्स

