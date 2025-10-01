ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में उड़ीसा से हो रही थी गांजे की तस्करी, काशीपुर में पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी अरेस्ट

उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने 165 गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

kashipur
उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा (ETV Bharat)
Published : October 1, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 9:43 AM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है. पुलिस की तरफ से नशा तस्करों पर लगातार नकेल कसी जा रही है. इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस ने 165 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी चावल के कट्टों में गांजे को भरकर उड़ीसा से उत्तराखंड लाया था. पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि उधम सिंह नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर गांजे की तस्करी होनी है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान शुरू किया. पुलिस को बताया गया था कि गांजा किसी कैंटर में है.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के लोहियापुल इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नजर नीले रंग का कैंटर यूके23टी4835 पर पड़ी. पुलिस ने जैसे ही कैंटर को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर घबरा गया. ड्राइवर की इस तरह घबराने से पुलिस को भी उस पर शक हुआ.

पुलिस ने जब कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 231 कट्टे चावल से लदे हुए थे. पुलिस ने जब बारीकी से चावल के कट्टों की चेक किया तो 9 कट्टों में गाजे के 163 पैकेट निकले. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विक्की निवासी ग्राम भतगांन थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद यूपी उम्र 34 साल बताई. आरोपी ने बताया कि वह चावल के कट्टों की आड़ में गांजा की सप्लाई करता है. बरामद माल वह उड़ीसा से लेकर आया हुआ था. इस गांजे को वो काशीपुर के दढियाल इलाके में सप्लाई करने वाला था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ काशीपुर के आईटीआई थाने में एनडीपीएस समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जनपद में नशे का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मंगलवार की शाम को ITI थाना पुलिस ने चावल के कट्टों की आड़ में गांजे की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी चावल के कट्टे के अंदर पैकेट में छिपा कर माल सप्लाई करने जा रहा था. तभी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

