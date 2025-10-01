ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में उड़ीसा से हो रही थी गांजे की तस्करी, काशीपुर में पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी अरेस्ट

रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है. पुलिस की तरफ से नशा तस्करों पर लगातार नकेल कसी जा रही है. इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस ने 165 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी चावल के कट्टों में गांजे को भरकर उड़ीसा से उत्तराखंड लाया था. पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि उधम सिंह नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर गांजे की तस्करी होनी है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान शुरू किया. पुलिस को बताया गया था कि गांजा किसी कैंटर में है.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के लोहियापुल इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नजर नीले रंग का कैंटर यूके23टी4835 पर पड़ी. पुलिस ने जैसे ही कैंटर को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर घबरा गया. ड्राइवर की इस तरह घबराने से पुलिस को भी उस पर शक हुआ.

पुलिस ने जब कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 231 कट्टे चावल से लदे हुए थे. पुलिस ने जब बारीकी से चावल के कट्टों की चेक किया तो 9 कट्टों में गाजे के 163 पैकेट निकले. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की.