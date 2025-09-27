ETV Bharat / state

स्कूल के पास बेच रहे थे ड्रग्स, ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में आए तीन पैडलर्स

रांचीः पर्व त्योहार को देखते हुए राजधानी रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रांची के सदर थाना क्षेत्र से तीन ड्रग्स पैडलर्स को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

राजधानी में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर कई टीमें काम कर रही हैं. इसी बीच शनिवार को यह सूचना मिली कि रांची में सदर थाना क्षेत्र के मनन विद्या स्कूल के पास कुछ तस्कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर रांची सिटी एसपी पारस राणा ने एक टीम का गठन कर अचानक छापेमारी की गई.

इस छापामारी टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मनन विद्या स्कूल के पास से तीन व्यक्ति विक्रम नायक, महेश कुशवाहा उर्फ सनोज दांगी और अमर लकड़ा को बाउन शुगर की खरीद-बिकी करते हुए पकड़ा गया. इनके पास से एक बाइक को भी जब्त किया गया है. इन तीनों की तलाशी के क्रम में 29.20 ग्राम ब्राउन शुगर और खरीद-बिकी करने का सामान बारामद हुआ.

क्या-क्या हुआ बरामद