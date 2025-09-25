अंधाधुंध फायरिंग करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, राहुल दुबे गैंग के लिए करते थे काम
रामगढ़ पुलिस ने सीसीएल रेलवे साइडिंग पर फायरिंग करने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 25, 2025 at 7:01 PM IST
रामगढ़ः जिला में सीसीएल रेलवे साइडिग पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके पास से दो पिस्टल, सात जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किया है. ये सभी राहुल दुबे गैंग के लिए काम करते हैं.
18 अगस्त को सयाल भुरकुंडा स्थित आरए माइनिंग की साइट पर रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. उसके बाद 29 अगस्त को सेंट्रल सौंदा भुरकुंडा सीसीएल रेलवे साइडिंग में भी बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया.
इन दोनों मामले को लेकर रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया. टीम ने कार्रवाई करते हुए कुज्जू रेलवे साइडिंग में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने के दौरान एसआईटी ने इन्हें दबोचा है. इनके पास से पिस्तौल जिंदा कारतूस मोबाइल बरामद किए गए हैं.
रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि राहुल दुबे गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों द्वारा पूर्व में भुरकुंडा क्षेत्र में कोल साइंडिग में रंगदारी लेने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था.
इनमें तुषार मिश्रा, मंगलेश कुमार और मुकेश कुमार गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 7.65 एमएम का एक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल के साथ 7 जिंदा कारतूस, दो एंड्राइड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है. तुषार मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी रहा है. पूर्व में इसके खिलाफ तीन मामले रामगढ़ और रांची में दर्ज हैं.
