ETV Bharat / state

बागपत पुलिस का खुलासा; व्हाट्सएप DP पर जज की फोटो लगाकर गांठता था रौब, अब तक की 96 लाख रुपये की ठगी

एसपी सूरज राय ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस ने गाजियाबाद के एक आरोपी को किया गिरफ्तार.

बागपत पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
बागपत पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य ने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पुलिस अधिकारी और जज की फोटो लगाकर लोगों को फंसाया और अब तक 96 लाख रुपये की ठगी कर डाली.

एसपी सूरज राय ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस ने गाजियाबाद निवासी अर्जुन नाम के आरोपी को दबोचा है. कोविड काल में अकाउंटेंट की नौकरी छूटने और कंपनी में घाटा होने के बाद अर्जुन ने साइबर क्राइम का रास्ता पकड़ा. पुलिस ने आरोपी के पास से ढाई लाख रुपये कैश, बड़ी संख्या में एटीएम व क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं.

प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सूरज राय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. वहीं इस गैंग के चार अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिशें जारी हैं. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि डिजिटल अरेस्ट गैंग की जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं और इसके तार बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है.

उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को एक व्यक्ति ने शिकायत की थी. उनके फोन पर अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल आई, जिनकी प्रोफाइल पिक्चर पर अलग-अलग जज, वकीलों व पुलिस अधिकारियों की फोटो थी और कुछ वीडियो कॉल को उठाने पर उनको धमकाकर व गिरफ्तारी का भय देकर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनसे सात लाख रुपये की रकम उनके खाते से ट्रांसफर करा लिए गए.

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. शुक्रवार को सीओ साइबर थाने के नेतृत्व में साइबर टीम ने घटना का सफल अनावरण किया. पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है. करीब ढाई लाख रुपये अकाउंट में फ्रीज करा दिए गए हैं. एक व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला है. इसका नाम अर्जुन है, इसको गिरफ्तार किया गया है.

जांच में पता चला कि इस नंबर से देश भर के अलग-अलग राज्यों में करीब 96 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड किया जा चुका है. गैंग में चार अन्य लोग हैं जो मिलकर काम करते हैं. व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि गाजियाबाद आईपीएस इंद्रपुरम में अकाउंटेंट का काम करता था और कोविड के दौरान इसकी नौकरी छूट गई थी. उसके बाद इसने अपनी एक कंपनी खोली उसमें उसको घाटा हुआ. जानकारी होने के क्रम में इसकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और इन लोगों के साथ मिलकर साइबर ठगी का काम शुरू किया. अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में किसान से एक करोड़ रुपए की साइबर ठगी; सुप्रीम कोर्ट जज बनकर एक महीने तक रखा डिजीटल अरेस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

BAGHPAT NEWSCYBER FRAUDDIGITAL ARRESTUP CRIME NEWSBAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.