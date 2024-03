चिराग दिल्ली डबल मर्डर केस में पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: चिराग दिल्ली में रात 10 मार्च की रात चाकू से गोदकर बाप बेटे की सनसनीखेज हत्या (Murder Of Father And Son In Delhi) करने वाले सभी 6 आरोपियों को मालवीय नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से हत्या में प्रयोग दो टूटे समेत तीन चाकू, खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार सभी बदमाश चिराग दिल्ली के रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक जय भगवान की आरोपियों के साथ लड़ाई हुई थी. उसी का बदला लेने के लिए बाप बेटे की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

जानकारी के अनुसार, 10 मार्च की रात करीब 8 बजे कुम्हार चौक चिराग दिल्ली में जय भगवान और उनके बेटे सौरभ को चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद परिजनों ने मालवीय नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था. जांच में पता चला कि जय भगवान के ऊपर मालवीय नगर थाने में कई FIR थे. वहीं, हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

परिजनों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कई दिनों से उनके घर पर पथराव हो रहा था, जिसकी शिकायत उन लोगों ने थाने में भी दी थी. लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की. जय भगवान की उम्र 55 साल और उसके बेटे सुभम की उम्र 22 साल थी. जय केबल का काम करता था और वो मालवीय नगर थाने का बीसी था.