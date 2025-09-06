ETV Bharat / state

फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ का GST क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: कंपनी का फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.80 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने निजी कंपनी के जीएसटी पोर्टल की आईडी और पासवर्ड हैक कर लगभग 10 करोड़ की फर्जी इनवॉयस तैयार किया था. उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 1.80 करोड़ का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी की थी. आरोपी की पहचान बिसरख निवासी अभिनव त्यागी के रूप में हुई है. वह मूलरूप से मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा का रहने वाला है.

एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया की अभिनव त्यागी ने कंपनी के अकाउंट सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी पोर्टल पर कार्य करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी की थी. कंपनी प्रबंधन को इस फर्जीवाड़े की भनक तब लगी जब जीएसटी पोर्टल पर 1.80 करोड़ का बकाया देनदारी दिखने लगी. कंपनी का कहना है कि ऐसी कोई वस्तु न खरीदी और न ही बेची गई है.