फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ का GST क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ का GST क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Published : September 6, 2025 at 10:18 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: कंपनी का फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.80 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने निजी कंपनी के जीएसटी पोर्टल की आईडी और पासवर्ड हैक कर लगभग 10 करोड़ की फर्जी इनवॉयस तैयार किया था. उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 1.80 करोड़ का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी की थी. आरोपी की पहचान बिसरख निवासी अभिनव त्यागी के रूप में हुई है. वह मूलरूप से मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा का रहने वाला है.
एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया की अभिनव त्यागी ने कंपनी के अकाउंट सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी पोर्टल पर कार्य करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम कर धोखाधड़ी की थी. कंपनी प्रबंधन को इस फर्जीवाड़े की भनक तब लगी जब जीएसटी पोर्टल पर 1.80 करोड़ का बकाया देनदारी दिखने लगी. कंपनी का कहना है कि ऐसी कोई वस्तु न खरीदी और न ही बेची गई है.
जांच में सामने आया कि यह इनवॉइस पूरी तरह से मनगढ़ंत है. पूर्व कर्मचारी अभिवन त्यागी ने पोर्टल हैक कर अवैध रूप से इनवॉइस जनरेट की. कंपनी की ओर से थाना साइबर क्राइम ने आईटी एक्ट का मामला दर्ज कराया गया था. मोटी रकम हड़पने के बाद आरोपी चुपचाप इस्तीफा देकर फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी उसे आज गिरफ्तार किया गया है. उसके साथी की तलाश की जा रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल, आठ सिम कार्ड और फर्जी रेंट अनुबंध संबंधी कागजात बरामद किए हैं.
