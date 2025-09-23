ETV Bharat / state

600 सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक करोड़ की चोरी का खुलासा, आरोपी को अमरावती से दबोचा

पुलिस ने आरोपी को अमरावती से दबोचा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 1:13 PM IST 2 Min Read