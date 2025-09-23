600 सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक करोड़ की चोरी का खुलासा, आरोपी को अमरावती से दबोचा
आरोपी इंदौर में वारदात को अंजाम देने के बाद अमरावती में अपनी पहचान छुपा कर एक कॉफी शॉप पर कर रहा था नौकरी.
इंदौर: विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी विजेंद्र उर्फ बंटू को महाराष्ट्र के अमरावती जिले से पकड़ा है. पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, अन्य कीमती सामान और पांच लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं. पकड़े गए आरोपी से पुलिस काफी शक्ति से पूछताछ करने में जुटी हुई है.
आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित पांच लाख रुपये बरामद
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों करोड़ रुपए की चोरी की वारदात सामने आई थी. मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर चोरी का केस दर्ज किया और आसपास लगे तकरीबन 600 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अमरावती से आरोपी विजय उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात सहित पांच लाख रुपये बरामद किए हैं.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी विजेंद्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद वह लगातार अपना ठिकाना बदल देता था ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके. इस बार भी घटना के बाद वह इंदौर से भागकर महाराष्ट्र पहुंचा था हालांकि, वहां वह पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सका.
पकड़ा गया आरोपी अकेले ही चोरी की वारदात को देता था अंजाम
पुलिस ने बताया पकड़ा गया आरोपी अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था. उसने विजयनगर क्षेत्र में भी एक बड़े उद्योगपति के घर को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया था.
पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी हुई है. पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शहर में वारदात को अंजाम देने के बाद अमरावती में अपनी पहचान छुपा कर एक कॉफी शॉप पर नौकरी कर रहा था. लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया और उसे अमरावती से गिरफ्तार कर लिया.