ETV Bharat / state

गिरिडीह डबल मर्डर: शक की वजह से श्रीकांत नें सोनी को मारा, साक्ष्य छिपाने के लिए कर डाली रिंकू की हत्या

गिरिडीह पुलिस ने गावां हत्याकांड का खुलासा कर लिया है. दो महिलाओं की हत्या हुई थी.

ouble murder case in Giridih
हत्या के बाद गमगीन परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के गावां थाना इलाके के नीमाडीह जंगल में दो महिलाओं की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दोनों महिलाओं की हत्या करने के आरोप में श्रीकांत चौधरी को गिरफ्तार किया है. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. घटना का खुलासा करते हुए एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी.

कहासुनी के दौरान सोनी देवी की हत्या

पुलिस की पूछताछ में श्रीकांत चौधरी ने बताया कि उसका प्रेम संबंध सोनी देवी से चल रहा था. इस बीच उसे शक हुआ कि सोनी देवी, किसी दूसरे शख्स से बात करती है. ऐसे में उसने सोनी देवी को उसी जंगल में बुलाया, जहां दोनों अक्सर मिला करते थे. यहां सोनी गांव की दोस्त रिंकू देवी भी उसके साथ थी. रिंकू देवी को थोड़ी दूरी पर खड़ा कर श्रीकांत चौधरी और सोनी देवी जंगल की ओर चले गए. इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तभी श्रीकांत चौधरी ने सोनी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी.

जानकारी देते एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद (Etv Bharat)

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी श्रीकांत जिस जगह रिंकू खड़ी थी वहां पहुंचा तो रिंकू ने श्रीकांत चौधरी से पूछा कि सोनी कहां है? जिस पर श्रीकांत ने बताया कि सोनी बेहोश हो गई है. जिसके बाद श्रीकांत, रिंकू को उसी स्थान पर लेकर पहुंचा जहां उसने सोनी की हत्या की थी. तभी सोनी के शव को देख रिंकू घबरा गई. जिसके बाद श्रीकांत ने रिंकू की भी हत्या कर दी.

चार सितंबर से लापता दोनों महिलाओं की खोजबीन गावां थाना प्रभारी ने शुरू की तो पता चला कि श्रीकांत का, सोनी के साथ संबंध है. ऐसे में श्रीकांत को थाना लाया गया लेकिन उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया. जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद ली और फिर से श्रीकांत को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की. जब पुलिस ने श्रीकांत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जिसके बाद श्रीकांत की निशानदेही पर दोनों के शव बरामद किए गए. जानकारी में यह बात सामने आई है कि जब भी श्रीकांत, सोनी से मिलता था तो चौकीदारी का काम रिंकू ही करती थी: राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ

क्या है मामला?

आपको बता दें कि सोमवार देर शाम नीमाडीह के पास जंगल में दोनों महिलाओं की लाश मिली थी. दोनों महिलाएं करमा पर्व के पारन से लापता थीं. यहां यह भी बता दें कि सोनी का ससुराल कोडरमा के सतगावां है और मायका नीमाडीह है. जबकि रिंकू नीमाडीह की रहने वाली थी. दूसरी तरफ दोनों मृतका के परिजन और ग्रामीण थाना पहुंचे. इस दौरान फरियादी ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

ये भी पढ़ें: डबल मर्डर के आरोपी को दुमका पुलिस ने पाकुड़ से किया गिरफ्तार, बेटी के प्रेमी ने दिया था वारदात को अंजाम

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या, बेटियों को भी नहीं बख्शा

लातेहार में डबल मर्डर, मां और बच्चे की ली जान

For All Latest Updates

TAGGED:

शक पर श्रीकांत नें सोनी की हत्या कीPOLICE ARRESTED ACCUSED IN GIRIDIHDOUBLE MURDER CASE UPDATEगिरिडीह में डबल मर्डर खुलासाDOUBLE MURDER CASE IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.